Свердловский участок трассы Дюртюли-Ачит готов на 70%

На протяжении 21 из 43 километров третьего этапа строящейся скоростной дороги Дюртюли – Ачит уже уложены все три слоя дорожного покрытия. Еще на 33 км уложен первый, нижний слой асфальтобетона. На других участках завершаются работы по устройству земляного полотна и ведется устройство слоев дорожной одежды.

Продолжается строительство всех 12 искусственных сооружений третьего этапа Дюртюли – Ачит, включая внеклассный мост через реку Большую Сарану. Высота сооружения превышает 50 метров, что сопоставимо с 20-этажным зданием. Длина моста составит 540 метров, общий вес металлоконструкций – более 4 тыс. тонн.

На сегодняшний день строители уже завершили все шесть этапов надвижки пролетного строения моста через Большую Сарану. Работы удалось выполнить с опережением графика на два месяца. На возведении мостового перехода единовременно задействовано порядка 200 человек и 20 единиц техники.

Так как местную скальную породу трудно разрабатывать обычными экскаваторами, строителям пришлось выполнить буровзрывные работы на подходе к мосту через Большую Сарану. Это позволило на 2 месяца сократить сроки по разработке скальной выемки глубиной 18 метров и объемом более полумиллиона кубометров.

Кроме того, на данном участке были зафиксированы зоны карстообразования – пустоты, расположенные глубоко под землей. Участки с большими полостями были заиньектированы специальным цементным раствором и теперь находятся под ежедневным мониторингом.

При строительстве третьего этапа дороги Дюртюли-Ачит применяются асфальтобетонные смеси, изготовленные по методу объемно-функционального проектирования. Их особенность заключается в том, что диапазон работы битумного вяжущего в составе асфальтобетона проектируется с учетом температурных условий конкретного региона, где идет строительство, и потенциальной интенсивности транспорта, которая прогнозируется по этому участку дороги.

На объекте задействовано 830 человек и 170 единиц техники.

Свердловский участок протяженностью 41,76 км является одним из трех этапов масштабного строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Общая протяженность дороги от города Дюртюли до поселка Ачит составит 275 км. Трасса пройдет по территориям Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

Запустить движение по М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит планируется в конце 2024 года.