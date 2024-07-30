Дума приняла закон о легализации майнинга

30 июл. 2024, 16:30:04
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Источник:
ТАСС
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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года, в апреле 2024 года в нижнюю палату была внесена его доработанная версия.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, а также к лицу, организующему его деятельность, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований будет Минцифры.

Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр.

Меры по контролю за оборотом цифровой валюты

Предусматривается несколько мер по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения возможности ее использования для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или иного уголовно наказуемого деяния.

Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, об адресах-идентификаторах.

Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Обращение цифровой валюты в РФ

В редакции, принятой в первом чтении, законопроект запрещал организацию обращения в России валюты, полученной в результате майнинга. Во втором чтении эта норма была изменена: согласно документу, иностранные цифровые финансовые активы (ЦФА) смогут торговаться на российских блокчейн-площадках, при этом ЦБ будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если он определит в этом угрозу финансовой стабильности РФ.

"Иностранные цифровые права допускаются к обращению в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве цифровых финансовых активов, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в случае соответствия иностранных цифровых прав требованиям части 2 или 6 статьи 1 настоящего Федерального закона", - говорится в тексте поправок.

При этом, согласно поправкам, Банк России "в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов" вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав в качестве цифровых прав. Банк России также получит право установить дополнительные требования к иностранным цифровым правам, которые могут быть квалифицированы в качестве цифровых прав.

Поправки также упрощают интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами. В законодательство вводится понятие иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов.

"Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов осуществляет учет и переход прав на зачисленные ему цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в соответствии со своим личным законом. Определение лица в качестве обладателя цифровых финансовых активов, осуществляющего права по цифровым финансовым активам, учет прав на которые осуществляет иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов, осуществляется в соответствии с личным законом иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов", - отмечается в документе.

При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) для организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты, а также рекламу ЦФА, содержащую указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юрлицами, указанными в решении о выпуске ЦФА.

Кто не сможет заниматься майнингом

Не смогут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, а также лица включенные в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также те, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества. Не смогут заниматься майнинговой деятельностью также юрлица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации.

Для урегулирования вопросов энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты законопроектом предусматриваются полномочия правительства устанавливать запрет на майнинговую деятельность в отдельных субъектах РФ или на определенных их территориях. Также предусматривается запрет на совмещение такой деятельности с деятельностью, связанной с электроэнергетикой.

Принятие документа позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

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