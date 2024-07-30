Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений

Энергетики ДРСК (входит в Группу РусГидро) подвели итоги реализации ремонтной кампании в первом полугодии 2024 года. В период с января по июнь ДРСК направила свыше 696 млн рублей на подготовку к отопительному сезону. За это время специалисты компании провели ремонт более 485 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4–110 кВ, а также 146 трансформаторных подстанций, что на 52% прев...