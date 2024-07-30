Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений
«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Хугор» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией инфраструктуру Красноленинского и Песчаного нефтяных месторождений. Стоимость работ составила около 1,5 млн рублей.
На подстанции энергетики «Россети Тюмень» произвели текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ и девяти выключателей 35 кВ. Кроме того, выполнено техническое обслуживание вспомогательного оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики, системы пожарной сигнализации и оповещения. Для комфорта потребителей компания осуществила все плановые работы без ограничения подачи электричества.
«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к периоду максимальных нагрузок. Выполненные ремонтные мероприятия повысили надежность электроснабжения месторождений крупных нефтяных компаний «Няганьнефть» и «Русснефть».