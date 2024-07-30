В Томске приступили к монтажу пролетных строений на путепроводе Малого транспортного кольца

Строительство Малого транспортного кольца (МТК) в городе Томске на участке с 0-го по 5-й км началось в марте 2023 года. С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в настоящее время ведутся работы по прокладке новой магистрали протяженностью 4,14 км.

Строящаяся четырехполосная трасса начинается от кольцевого пересечения Коларовского тракта в районе 76 км и завершается на существующем примыкании ул. Кленовой к автомобильной дороге Томск – Мирный – Межениновка. Дорога пройдет, в основном, по незастроенной территории и частично затронет поселок Зональная Станция – пересечет ул. Тепличную и ул. Тихий переулок.

«Механизм ИБК, запущенный в России в 2021 году, за несколько лет доказал свою эффективность, позволив значительно улучшить региональную инфраструктуру и повысить показатели по вводу жилья. Благодаря данному виду федеральной поддержки стало возможным и строительство Малого транспортного кольца в Томске – приоритетного объекта социально-экономического развития региона, реализация которого направлена на обеспечение связанности территорий Томской области, а также на их сбалансированное развитие. Кроме того, новая магистраль должна разгрузить существующие дороги и повысить транспортную доступность южных микрорайонов города», – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Дорожный проект в Томске реализуется в три этапа и включает строительство автомобильной дороги, переустройство линий электропередач, а также вынос газораспределительных сетей из зоны строительства магистрали и переустройство переходов газопроводов через проезжую часть.

«В рамках строительства автодороги предусмотрена установка опор освещения, шумозащитных экранов, остановочных павильонов, возведение очистных сооружений ливневой канализации с насосной станцией и монтаж трансформаторных подстанций. Кроме того, планируется обустройство двух путепроводов, на одном из которых в настоящее время рабочие уже приступили к монтажу пролетных строений. Ход возведения объекта находится под постоянным контролем инспекторов РосСтройКонтроля. Уже второй год к проверочным мероприятиям на стройплощадке мы также привлекаем наших студентов-практикантов, чтобы будущие специалисты набирались опыта и знаний, а также видели, как ответственна и важна работа инспекторов», – отметил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

В рамках реализации проекта МТК планируется оснастить системой телевизионного наблюдения со стационарными и поворотными камерами, подключенными к серверам сбора и обработки данных. Полученная информация будет направляться в пункт управления обеспечения транспортной безопасности.

После завершения всех строительно-монтажных работ проектной документацией предусмотрено благоустройство территорий.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил важность дорожно-транспортной инфраструктуры для регионов, которая строится в том числе с привлечением средств ИБК.