На Соловках обновят дороги, в том числе на подъезде к аэропорту и жилой застройке

31 июл. 2024, 16:00:22
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Проект развития дорожной сети в поселке Соловецкий Архангельской области включает строительство новых участков и реконструкцию существующих автомобильных дорог с грунтовым и переходным покрытием. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первую очередь работ, которые пройдут вне границ объектов культурного наследия и охранных зон рукотворного ландшафта Соловецких островов.

Масштабные работы по сохранению и инфраструктурному развитию Соловецкого архипелага включены в программу подготовки к празднованию 600-летия со дня основания первого монашеского поселения на Соловках в соответствии с Указом Президента России. Дороги – особый пласт Соловецкой истории, их начали системно строить на островах еще в первой половине XV века, и сегодня большая часть из них является ключевым атрибутом выдающейся универсальной ценности ЮНЕСКО.

Среди реконструируемых участков по проекту развития дорожной сети на архипелаге – объездная автомобильная дорога поселка Соловецкий, а также автомобильная дорога, связывающая северо-западную часть поселка с подъездом к аэропорту. Работы пройдут поэтапно, общая протяженность участков первого и второго этапов – 2,534 км.

«Строительство дорог с твердым покрытием на Соловках не допускается по регламенту охраны памятников всемирного наследия, а дороги с переходным типом покрытия находятся в неудовлетворительном состоянии. Предстоящие дорожные работы позволят обеспечить необходимые условия сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части, а также в целом создать комфортные и безопасные условия движения транспортных средств с расчетными скоростями 60 км/ч и 40 км/ч», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Людмила Ефремова.

Проектные решения также включают устройство водопропускных труб, безопасных пересечений и примыканий новых и реконструируемых участков дорог. Кроме того, цвет поверхности проезжей части должен соответствовать историческому дорожному покрытию.

Застройщик – Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

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