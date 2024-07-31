Погасшие огни взлетно-посадочной полосы парализовали работу российского аэропорта
31 июл. 2024, 17:00:23
329
Время чтения ≈ 1 минута
В аэропорту Ижевска в ночь с 30 на 31 июля внезапно погасли огни взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Уточняется, что из-за случившегося работа авиагавани была парализована. На устранение неполадки потратили больше трех часов. За время ремонта три самолета ушли на запасные аэродромы в Пермь и Нижнекамск.
Предварительно причиной неисправности мог стать поврежденный кабель. «Сейчас проводится внутреннее расследование с целью выявления причин и недопущения повторения подобных ситуаций в дальнейшем», — говорится в сообщении.
В Приамурье 11 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы
31 июл. 2024, 14:44:44
В Амурской области 11 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи во время грозы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. "11 населенных пунктов остались без электричества в Мазановском районе из-за грозы. Сильные порывы ветра оборвали линии электропередач между селами Новороссийка...
Третье отключение света за неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска
29 июл. 2024, 13:30:00
Третье крупное отключение электроэнергии за прошедшую неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска. В 05:05 утра 29 июля произошло отключение электричества в части домов на улицах Ржанова и Дыбовского, а также на проспекте Маршала Жукова. Восстановительными работами занимаются специалисты Иркутской электросетевой компании. Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе электросетевой компании, п...
ГУП РК «Крымэнерго» публикует графики временного отключения электроэнергии
24 июл. 2024, 16:45:01
На официальном сайте предприятия ГУП РК «Крымэнерго» https://crimea-energy.ru/about/news/10773-240719-2, в телеграм – канале «Крымэнергоинформ» (https://t.me/crimeaenergy) и сообществе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krymenergy) опубликованы графики временного отключения электроэнергии. ГУП РК «Крымэнерго» информирует, что граф...
Энергетики Западных электрических сетей обеспечат по временной схеме электроснабжение сёл Верхневилюйского района, вблизи которых бушуют лесные пожары
23 июл. 2024, 11:30:00
Энергетики ведут работы по защите энергообъектов от природных пожаров, бушующих в Верхневилюйском районе, и подключению по временным схемам населенных пунктов, в которых из-за стихии ограничено электроснабжение. По данным на 23 июля, в зоне распространения огня находятся ВЛ-35 кВ «Верхневилюйск — Тойоку» и ВЛ-10 кВ «Тойоку — Быракан». В настоящий...
Специалисты компании «Россети Урал» обнаружили в Пермском муниципальном округе майнинг-ферму, незаконно подключенную к электрическим сетям
22 июл. 2024, 14:15:04
В ходе проверки, организованной с целью выявления хищения электроэнергии, энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обнаружили в поселке Юго-Камский подпольную ферму для майнинга криптовалюты. В нежилом помещении располагалось более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты. При этом объект был подключен к электрическим сетям незаконно.Сотрудники полиции опе...
Системный оператор: отключения потребления на Юге связаны с повышенной аварийностью на фоне экстремальной жары
18 июл. 2024, 09:30:22
По данным Системного оператора Единой энергетической системы, ситуация в Объединенной энергосистеме Юга с отключением накануне 1,3 ГВт нагрузки потребления после сбоя на оборудовании Ростовской АЭС исправлена, но риски сохраняются вследствие общего высокого уровня аварийности на электростанциях в условиях резкого роста потребления из за высоких температур наружного воздуха. Аварийная ситу...
ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало графики временных отключений
17 июл. 2024, 12:15:14
Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» разместили информацию о временных отключениях электроэнергии на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krymenergy), а также в телеграм – канале «Крымэнергоинформ» (https://t.me/crimeaenergy). 16 июля вследствие технологического нарушения в энергосистеме Юга России прекратилось электроснабжение...
В Орловскую область прибыли на помощь бригады энергетиков компании «Россети Центр» из соседних регионов
15 июл. 2024, 15:45:21
Энергетики «Орелэнерго» продолжают устранять последствия грозы и шквалистого ветра в Орловской области. На помощь орловцам прибыли коллеги из Курского, Белгородского, Калужского, Тульского, Липецкого, Воронежского и Тамбовского филиалов компании «Россети Центр». Бригады распределяются по участкам технологических нарушений и незамедлительно приступают к работе по ликвидации...
Компания:
Около двух тысяч жителей Новосибирска остались без электроснабжения
15 июл. 2024, 14:45:00
Почти две тысячи жителей Новосибирска остались без света из-за повреждений кабельных линий. Об этом в понедельник информирует пресс-служба «Региональных электрических сетей». По информации компании, сегодня во второй половине дня несколько кабельных линий повредились сначала в Ленинском районе Новосибирска, а после – в Октябрьском (в районе жилого массива Закаменский). Около 6...
Аномально высокая температура воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России
09 июл. 2024, 16:45:10
По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область – более 324 тысяч человек; Краснодарский край и республика Адыгея – 181 тысяча человек; Астраханская область – 94,3 тысячи потребителей. Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.
Около 270 тыс. жителей Ростовской области и Кубани остаются без света
09 июл. 2024, 14:30:20
Энергетики восстанавливают нарушенное из-за высокого сезонного потребления электроснабжение Ростовской области и Краснодарского края, где без света остаются почти 268,3 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ во вторник. "В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, к...
В результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС
03 июл. 2024, 15:30:06
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке со стороны Украины на подстанцию «Радуга». По ней три раза ударили дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, повреждены оба трансформатора. Травмы получили восемь сотрудников атомной станции. «Пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара ... Состояние од...
Глава Курской области заявил о возможном возникновении дефицита мощности электроэнергии
01 июл. 2024, 11:30:14
Нарушение работы электроснабжения может возникнуть в Курской области из-за неполадок на линиях электропередач в других регионах ЦФО. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Эту ситуацию обсу...
Активизировалась мошенническая деятельность по созданию поддельных профилей руководителей Алюминиевой Ассоциации и компаний, входящих в ее состав
27 июн. 2024, 13:14:42
В последние дни активизировалась мошенническая деятельность по созданию поддельных профилей руководителей Алюминиевой Ассоциации и компаний, входящих в ее состав, в социальных сетях. Злоумышленники подделывают аккаунты, используя ФИО и фото из открытых источников, а затем направляют фишинговые сообщения по электронной почте, популярными мессенджерами, через СМС, а также посредством телефонных з...
Компания:
В оперативных службах назвали причину пожара во Фрязине
26 июн. 2024, 13:00:15
Дуговой пробой в электросети стал причиной пожара в офисном здании во Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. "Причина - дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов", - сказал собеседник агентства. Дуговой пробой или искрение - это электрический разряд, который возникает при неисправностях и повреждениях в электроустановках.&nbs...
В Энергодаре разрушен один из ключевых объектов инфраструктуры
20 июн. 2024, 13:30:11
Вчера ВСУ атаковала один из ключевых объектов инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС - подстанцию «Луч». Подстанция «Луч», питающая город, полностью разбита. На данный момент энергоснабжение города восстановлено. Сегодня инспекторам МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, продемонстрировали повреждения подстанции. Она не подлежит восстановлению. Источник: ...
Энергетики «Россети Урал» и сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражи энергооборудования в Чесменском районе
18 июн. 2024, 10:45:00
Сотрудники управления безопасности филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» и отдела полиции Чесменского района Челябинской области раскрыли кражи электросетевого оборудования по горячим следам. В настоящее время по всем фактам проводятся следственные мероприятия, по результатам которых дело будет направлено в суд. Так, 27 мая энергетиками Троицких электрических сетей...
В течение нескольких суток подряд, практически круглосуточно, в сложных условиях энергетики «Пермэнерго» устраняли последствия технологических нарушений, спровоцированных непогодой на севере Прикамья
17 июн. 2024, 14:00:08
Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в течение прошлой недели столкнулись с несколькими ударами природной стихии – шквалистым ветром, сильными ливнями и градом. Особо пострадали северные территории Пермского края, находящиеся в зоне ответственности производственного отделения «Березниковские электрические сети». Технологические нарушения в э...
Жителей района Ростовской области обеспечат электричеством через резервные источники
14 июн. 2024, 15:15:18
Энергетики переводят на передвижные резервные источники электроснабжения отключенных в результате нарушения работы подстанции в Морозовском районе Ростовской области потребителей, сообщили "Интерфаксу" в департаменте связей с общественностью и СМИ ПАО "Россети Юг". "В результате внешнего воздействия на подстанцию в Морозовском районе Ростовской области на энергообъект...
Пропала российская медь, купленная Китаем на 20 миллионов долларов
14 июн. 2024, 14:04:43
Китайский конгломерат WZ Group, занимающийся торговлей сырьевыми товарами терпит убытки после пропажи партии меди из России стоимостью почти 20 миллионов долларов. Как указывает международное агенство Bloomberg, товар не был доставлен в назначенный порт и исходя из записей судоходной линии, которая обрабатывала партию, направлен в Турцию. Указан товар при этом был не как медь, а как более...