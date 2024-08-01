Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» выполнили реконструкцию линии электропередачи в городе Богдановиче

Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ «Быт» по улице Пионерская в городе Богдановиче.

Для повышения качества и надежности электроснабжения жителей энергетики реконструировали 1,2 км линии электропередачи, а также построили новый участок воздушной линии протяженностью 500 м. В ходе модернизации специалисты установили 43 новые железобетонные опоры, смонтировали современный самонесущий изолированный провод, а также выполнили замену вводов в жилые дома, установили ограничители перенапряжения и современные приборы учета электроэнергии.

Реконструкция выполнена в рамках инвестиционной программы филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго». Общая сумма затрат на реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ «Быт» составила более 4 миллионов рублей.