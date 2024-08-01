Новая подстанция 110 кВ Юлдаш обеспечит развитие крупного административного центра Башкирии

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу новой подстанции (ПС)110 кВ Юлдаш в городе Благовещенск Республики Башкортостан.

Ввод нового питающего центра повышает надежность электроснабжения объектов производственной, социально-бытовой сферы города и обеспечивает возможность для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

В ходе реализации проекта на подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью по 25 МВА. Для ее подключения к сети сооружены отпайки от линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ I цепь и Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ II цепь.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ Юлдаш специалисты Башкирского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, технических условий на технологическое присоединение энергообъектов к электрическим сетям, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, проверке основных технических решений.

Они также участвовали в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода в работу оборудования подстанции и отпаек от линий электропередачи 110 кВ. Специалистами Башкирского РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования устройств релейной защиты и автоматики.

Режимные мероприятия, реализованные Системным оператором, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов электроснабжения потребителей.