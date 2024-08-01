В Минтрансе России обсудили ключевые проекты в области дорожного строительства Ульяновской области

Министр транспорта Роман Старовойт провел сегодня рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Основной темой повестки стало строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожной инфраструктуры региона. Также обсуждались вопросы ремонта аэровокзального комплекса аэропорта Ульяновска, строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, обновления общественного пассажирского транспорта.

Роман Старовойт отметил позитивную динамику развития транспортного комплекса Ульяновской области.

«Ульяновская область активно развивается, и мы следим за вашими успехами. Конечно же, регион должен иметь удобную транспортную инфраструктуру, и мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации ваших ключевых транспортных проектов», – сказал Министр.

Алексей Русских поблагодарил Министерство транспорта за поддержку инфраструктурных проектов региона. В частности, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», доля дорожной сети городских агломераций Ульяновской области, находящейся в нормативном состоянии, достигла 84 %. Также при поддержке Минтранса открыты новые направления воздушного сообщения между Ульяновской областью и Минском, Минеральными Водами, Махачкалой, Калининградом.

Как отметил глава региона, в областном центре сейчас реализуется два капиталоемких проекта – реконструкция и строительство мостов через реку Свиягу. Объекты необходимы для разделения транспортных потоков и уменьшения заторов на улично-дорожной сети. Реконструкция моста по ул. Минаева позволит обеспечить беспрепятственный въезд и выезд из микрорайона «Университетский квартал», разгрузит транспортный поток, а также предоставит возможность дальнейшего развития строящимся жилым микрорайонам. Строительство автодорожного моста через Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки призвано сократить заторы, улучшить экологическую безопасность, обеспечить соединение развивающегося жилого комплекса «Аквамарин» с дорожной сетью магистральных улиц Ульяновска.

В случае выделения дополнительных средств Минтрансом будет рассмотрена возможность завершения данных объектов раньше запланированного срока.

Также речь шла о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть. Общая протяженность автомобильных дорог в Ульяновской области составляет более 13,5 тыс. км, из которых 4632 км – региональные трассы (в нормативном состоянии 52 %), 8422 км – дороги местного значения (в нормативе на 63,9 %). Показатель федеральных дорог Ульяновской области в нормативе – один из лучших в стране – 86 %.

Затронута тема строительства автодороги от ул. Сельдинской в Ульяновске до федеральной трассы «Цивильск – Ульяновск – Сызрань (А151)». Дорога снизит нагрузку на Московское шоссе и дорогу от аэропорта. Важным для региона объектом также является трасса из Ульяновска в Димитровград. В связи с высокой нагрузкой на дорогу планируется строительство обходов р.п. Чердаклы (протяженность – 8,8 км), пос. Лесное и п.г.т. Мулловка (протяженность – 12 км) на участке подъезда к Самаре дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск.

Кроме того, Росавиацией прорабатывается вопрос капитального ремонта в 2025-2027 гг. перрона аэровокзального комплекса международного аэропорта Ульяновск (Баратаевка) имени Н.М. Карамзина. Проектная документация на объект готова. В 2023 году аэропорт обслужил более 615 тыс. пассажиров.

Также обсудили тему модернизации городского пассажирского транспорта. Минтранс формирует меры федеральной поддержки по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта до 2030 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время прорабатывается вопрос выделения средств на реализацию строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. ФОК включает в себя основное здание спортивного комплекса со спортивными залами и плавательным бассейном.