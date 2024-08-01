В Югре повысили надежность электроснабжения трех нефтяных месторождений

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт линий электропередачи 110 кВ «Восточный – Угутский-I/Восточный – Тайга» и «Восточный – Угутский-I». ЛЭП участвуют в передаче энергоресурса инфраструктуре Киняминского, Угутского и Унтыгейского нефтяных месторождений, разработку которых ведут компании «Роснефть» и «Нефтиса». Стоимость работ составила почти 6 млн рублей.

В ходе технических мероприятий энергетики усилили грозозащиту высоковольтных линий электропередачи. Для этого специалисты оборудовали 85 опор контурами заземления, необходимыми для защиты ЛЭП от грозовых перенапряжений. К проведению работ привлекались 8 человек производственного персонала и 4 единицы спецтехники. Поскольку энергообъект располагается в труднодоступной болотистой местности, для доставки персонала и оборудования был задействован транспорт высокой проходимости – вездеход-амфибия.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Плановый ремонт двух воздушных ЛЭП позволил повысить надежность электроснабжения трех нефтяных месторождений в главном нефтедобывающем регионе страны. Всего в 2024 году на территории ХМАО-Югры будут проведены техническое обслуживание и ремонт 765 км линий электропередачи.