Камская ГЭС в первом полугодии 2024 увеличила выработку электроэнергии

В первом полугодии 2024 года Камская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выработала 1 111 млн кВт·ч электроэнергии, что на 38,6 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Значительный рост обусловлен эффективным использованием повышенного притока воды в Камское водохранилище в период весеннего половодья.

Половодье в районе Камского гидроузла развивалось по благоприятному сценарию и отметилось отсутствием транзитного пропуска воды через водосбросные отверстия плотины Камской ГЭС. Пик паводка был аккумулирован в водохранилище и использован для выработки электроэнергии. А грамотное управление работой Камской ГЭС и использование свободной емкости водохранилища защитили город Пермь и другие населенные пункты ниже по течению Камы от возможного подтопления в ходе прошедшего в регионе весеннего половодья. При сложившейся водохозяйственной обстановке и в полном соответствии с заданным Росводресурсами режиме, энергетики Камской ГЭС достигли оптимальные производственные результаты.

В настоящее время на Камской ГЭС продолжается ремонтная кампания. Идет модернизация сети генераторного напряжения станции, в капитальный ремонт выведен гидроагрегат №18. Ведется подготовка оборудования к безопасной и эффективной работе в осенне-зимний период.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: www.rushydro.ru/informer/