Марат Хуснуллин: Зелёный стандарт строительства частных домов вступил в силу

В России с 1 августа 2024 года вступил в силу национальный стандарт зелёного индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Добровольный ГОСТ Р обеспечит поступательное развитие сегмента качественного и энергоэффективного ИЖС. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В России активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Причём при возведении частных домов важную роль играет экологичность. Зелёный ГОСТ Р для ИЖС станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых зелёных технологий строительства, а также ориентиром для компаний, которые хотят повысить конкурентность своих проектов и использовать при их реализации современные и технологичные решения. Благодаря новому стандарту людям будут понятны измеримые параметры оценки качества домов, которых в индивидуальном жилищном строительстве до сих пор не существовало», – сказал Марат Хуснуллин.

Зелёный ГОСТ Р для ИЖС разработан институтом развития «ДОМ.РФ». В процессе разработки был протестирован застройщиками малоэтажных жилых комплексов и производителями домокомплектов в разных регионах страны, а также соавтором – Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства. Обратная связь рынка свидетельствует, что выполнение критериев для базового уровня не приводит к существенному удорожанию проекта и в то же время позволяет снизить расходы по счетам за ЖКУ. Такой эффект достигается за счёт снижения потребления энергоресурсов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также мероприятий по сокращению использования воды и предотвращению протечек. Всего же стандарт включает 45 критериев, объединённых в восемь категорий, за соответствие которым объект ИЖС может получить до 90 баллов.