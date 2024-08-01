«Россети Кубань» завершили замену грозотроса на высоковольтной ЛЭП в Туапсинском районе

Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт участка грозотроса протяженностью двух километров на высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в Туапсинском районе. Проведенные работы позволят повысить надежность работы и грозоупорность ЛЭП, которая обеспечивает электроэнергией инфраструктурные объекты и потребителей села Навагинское.

Работы проводились в труднодоступной горной местности, где энергетики осуществляли ремонт на высоте без использования спецтехники.

Всего в рамках ремонтной кампании специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» в первом полугодии 2024 года выполнили ремонт 190 км линий электропередачи различного класса напряжения, 74 силовых трансформаторов 110 кВ, свыше 70 высоковольтных выключателей, более 40 разъединителей, а также расчистили 400 га трасс ЛЭП в сочинском энергорайоне.