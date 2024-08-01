«Россети» запустили новую услугу по временному электроснабжению стройплощадок

Группа «Россети» запустила новый сервис по организации временного электроснабжения строительных площадок и предоставлению в аренду комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Он уже доступен на Портале электросетевых услуг – портал-тп.рф. Пилотный проект реализуется на территории Москвы и Московской области компанией «Россети Московский регион».

В рамках услуги энергетики разрабатывают и согласовывают с ресурсоснабжающими организациями проект «под ключ», проводят земляные, строительные работы по подключению КТП, пусконаладку, а также комплекс испытаний и измерений с помощью собственной электротехнической лаборатории. Мобильные подстанции отвечают всем строительным стандартам. «Россети» также берут на себя дальнейшее обслуживание КТП.

Услуга актуальна для девелоперов, дорожно-строительных и других организаций, которым требуется временное электроснабжение. Она позволит значительно сэкономить бюджет за счет исключения затрат на приобретение и обслуживание сетевого оборудования, при этом получить необходимую мощность в кратчайшие сроки.

«Россети» развивают широкий спектр дополнительных сервисов для организаций и физических лиц. Уже можно заказать установку и подключение зарядных станций для электромобилей, архитектурно-художественную подсветку зданий, монтаж солнечной микрогенерации с выдачей в сеть, систем уличного освещения. Подробнее об услугах компании – на сайте портал-тп.рф.