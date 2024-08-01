«Россети» завершили комплексную программу по замене вводов на крупном питающем центре Тюмени

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили шесть новых вводов с твердой изоляцией на подстанции 500 кВ «Тюмень», одном из ключевых электросетевых объектов Тюмени и области. Это повысило надежность работы основного оборудования энергообъекта и электроснабжения потребителей. Стоимость проекта составила более 15,3 млн рублей.

Высоковольтные вводы предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность энергообъектов и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств установлены новые высоковольтные вводы российского производства с твердой RIP изоляцией. Это изоляционный материал, полученный на основе высушенной в вакууме и пропитанной эпоксидной смолой крепированной бумаги. Его особенностью являются низкие электрические потери, высокая термическая и механическая стойкость. Новые изоляторы надежнее и проще в эксплуатации, не требуют частого технического обслуживания. Срок их службы составляет не менее 30 лет.

Замена вводов проводилась в несколько этапов, включая высоковольтные испытания. Кроме того, такие же изменения произошли на еще одном энергообъекте Тюменской области – подстанции 500 кВ «Луговая».