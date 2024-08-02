Для 28 тысяч потребителей «Чувашэнерго» электроснабжение станет ещё надежней

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершили в июле капитальный ремонт 13 подстанций 110 кВ. Энергообъекты обеспечивают энергоснабжение порядка 28 тысяч потребителей в Алатырском, Батыревском, Канашском, Красноармейском, Моргаушском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском, Янтиковском муниципальных округах, а также г. Канаш и Чебоксары. В числе социально значимых объектов – центральные районные больницы, средние образовательные школы, торговый центр, промышленные предприятия.

Ремонтные бригады чувашских энергетиков провели на подстанциях целый комплекс мероприятий. Завершены работы по замене 6 высоковольтных выключательных вводов и 48 опорно-стержневых изоляторов на разъединителях 35-110 кВ, капитальный ремонт 21 отделителя и короткозамыкателя 110 кВ, 137 масляных выключателей 10-110 кВ, 89 разъединителей 10-110 кВ. Также проведен текущий ремонт 44 силовых трансформаторов, выполнена опашка по периметру территории подстанции. Общая сметная стоимость ремонта – порядка 9 млн рублей.

Всего в 2024 году в рамках программы капитального ремонта специалисты филиала «Чувашэнерго» отремонтируют оборудование 28 подстанций 35-110 кВ, 439 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 10 кВ, 948 км линий электропередачи всех классов напряжения, а также расчистят от древесно-кустарниковой растительности 542 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи на территории Чувашской Республики.

Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» ведется по графику. Основная цель проведения ремонтной кампании – качественная подготовка электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей.