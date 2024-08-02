Совет Федерации одобрил закон о расширении зоны конкурентного ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике».



Анастасия Бондаренко пояснила, что законопроект направлен на решение стратегической задачи – введение ценовой зоны на Дальнем Востоке и предусматривает распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка (Дальний Восток, Республика Коми и Архангельская область).



На этих территориях торговля электрической энергией и мощностью для обеспечения потребителей (кроме населения) будет осуществляться по свободным (нерегулируемым) ценам.



Принятие закона позволит обеспечить внедрение рыночных механизмов и создание новых возможностей и инструментариев для снижения стоимости приобретаемой электрической энергии, а также провести конкурентные отборы мощности новых генерирующих объектов, в том числе объектов ВИЭ, и проектов модернизации тепловой генерации для привлечения инвестиций в развитие генерирующих мощностей.