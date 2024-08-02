Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют

Сенаторы в пятницу одобрили закон, который позволит с ноября 2024 года легализовать в России майнинг криптовалют.

В документе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ.

Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.