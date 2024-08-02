Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют
2 часа назад
228
Время чтения ≈ 1 минута
Сенаторы в пятницу одобрили закон, который позволит с ноября 2024 года легализовать в России майнинг криптовалют.
В документе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ.
Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
В Госдуме предложили усилить защищенность объектов ТЭК от возможных атак беспилотников
9 минут назад
Группой депутатов в Государственную Думу внесен законопроект, который продолжает совершенствование законодательства для усиления безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры. Документом предлагается наделить подразделения, привлеченные к физической охране категорированных объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, пр...
Совет Федерации одобрил закон о расширении зоны конкурентного ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и мощности
час назад
Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Анастасия Бондаренко пояснила, что законопроект направлен на решение стратегической задачи – введение ценовой зоны на Дальнем Востоке и предусматривает распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность на террито...
Петербургский метрополитен снизил тарифы на размещение оборудования связи
4 часа назад
ФАС России рассмотрела дело в отношении крупнейшего перевозчика города Служба выдала метрополитену предписание об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга. Предприятие исполнило предписание ведомства и снизило тарифы на размещение оборудования связи...
Марат Хуснуллин: Зелёный стандарт строительства частных домов вступил в силу
01 авг. 2024, 16:30:03
В России с 1 августа 2024 года вступил в силу национальный стандарт зелёного индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Добровольный ГОСТ Р обеспечит поступательное развитие сегмента качественного и энергоэффективного ИЖС. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «В России активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Причём при...
Дума приняла закон о легализации майнинга
30 июл. 2024, 16:30:04
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года, в апреле 2024 года в нижнюю палату была внесена его доработанная версия. Требования к деятельности фи...
Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке РФ и Белоруссии
29 июл. 2024, 18:00:00
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, поддерживающее Договор о формировании объединенного энергорынка Союзного государства России и Белоруссии. Документ, предписывающий подписать соглашение на высшем уровне, опубликован на портале правовой информации. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора, - говорится в распоряжении. - Считат...
Правительство актуализировало и продлило Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года
29 июл. 2024, 11:15:00
Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил обновлённую Стратегию развития минерально-сырьевой базы. Срок её реализации продлён до 2050 года. Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. В рамках базового – обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых останутся практически на существующем уровне....
Минстрой России разработал новый свод правил для проектирования модульных зданий и сооружений
26 июл. 2024, 15:59:42
Новый свод правил «Здания и сооружения модульные. Правила проектирования» устанавливает требования к вновь возводимым модульным жилым зданиям высотой до 75 м, общественным зданиям высотой до 50 м, а также сооружениям, в составе которых применяются отдельные модули. Первая редакция документа уже размещена для публичного обсуждения на сайте Росстандарта. «Проект свода прави...
ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку до 18%
26 июл. 2024, 13:59:59
ЦБ с декабря 2023 года впервые поднял ключевую ставку - с 16% до 18% годовых, на ближайших заседаниях Банк России рассмотрит целесообразность ее дальнейшего повышения, следует из сообщения регулятора. Совет директоров ЦБ 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. "Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогн...
Марат Хуснуллин: Госдума приняла важные для стройотрасли законы
24 июл. 2024, 13:15:15
Федеральные законы, принятые Государственной Думой, позволят ускорить строительство приоритетной инфраструктуры, утвердить обязательства застройщиков при передаче некачественной квартиры, защитить права отдельных кредиторов при банкротстве девелоперов, упростить подключение домов к газу и расширить случаи разработки типовой проектной документации. Об этом сообщил Заместитель Председ...
ГД приняла закон о конкурентном ценообразовании на оптовом рынке электроэнергии
23 июл. 2024, 16:00:37
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электроэнергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности. Документ инициирован правительством РФ. Законом вносятся изменения в систему государственного регулирования и контроля в электроэнергетике. В частност...
Утвержден новый национальный стандарт по техническим требованиям к системам накопления электроэнергии
19 июл. 2024, 15:15:00
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом от 19 июля 2024 г. № 945-ст утвердило ГОСТ Р 71521-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Технические требования к системам накопления электроэнергии, работающим в составе энергосистемы» ГОСТ Р 71521-2024 разработан АО &la...
Минэнерго разместило проект постановления о распространении рыночного ценообразования на территориях неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности
16 июл. 2024, 14:15:07
Минэнерго России разместило на повторное публичное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления особенностей функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности на отдельных территориях ценовых зон, ранее относившихся к неценовым зонам оптового ры...
Минпромторг России аккредитовал 19 объектов промышленной инфраструктуры и 7 промкластеров
15 июл. 2024, 17:45:11
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации во втором квартале 2024 года включило в федеральный реестр 26 промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков. Минпромторгом России подтверждено соответствие федеральным требованиям 7 промышленных кластеров, в которые входят предприятия из 26 субъектов Российской Федерации. Так, в реестр вошел крупный межрегиональный промыш...
Совет Федерации одобрил закон о системообразующих территориальных сетевых организациях
10 июл. 2024, 17:00:00
Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ, которые повысят надёжность и стабильность работы распределительного сетевого комплекса и Единой энергетической системы России. Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российск...
По сделкам с ломом меди покупатели будут налоговыми агентами по НДС
09 июл. 2024, 13:30:00
В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 161 Налогового кодекса (НК). Согласно документу, обязанность по исчислению и уплате НДС по операциям с продуктами переработки медного лома и отходов возложат на покупателей — налоговых агентов. «Указанный механизм хорошо зарекомендовал себя, поскольку он позволяет исключить недобросовестные действия по уклонению от уплаты НДС со сто...
Правительство утвердило постановление о проведении эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы
05 июл. 2024, 11:00:14
В России продолжается работа по упрощению процедур в области грузоперевозок, что позволит бизнесу увеличить скорость и объёмы поставок необходимых товаров. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Тестирование новой и...
Госдума в первом чтении приняла закон о расширении зоны конкурентного ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и мощности
04 июл. 2024, 12:15:02
Госдумой в первом чтении принят проект федерального закона № 653385-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Законопроект направлен на распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка. Предпосылкой является необходимость развития генерации, вызва...
Минэнерго утвердило Методические указания по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ
04 июл. 2024, 09:00:00
Минюстом России зарегистрирован приказ Минэнерго России № 6 от 15.01.2024 «Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750кВ». Приказ содержит набор минимально необходимых требований при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение...
Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике.
03 июл. 2024, 15:59:40
Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике. Проект федерального закона № 594962-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о системообразующих территориальных сетевых организациях и внедрении автоматического дистанцио...