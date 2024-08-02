В Госдуме предложили усилить защищенность объектов ТЭК от возможных атак беспилотников

Группой депутатов в Государственную Думу внесен законопроект, который продолжает совершенствование законодательства для усиления безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры.

Документом предлагается наделить подразделения, привлеченные к физической охране категорированных объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом воздействия на бортовые приемники сигналов систем навигации БПЛА.

Один из авторов законопроекта — Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике Павел Завальный — отметил, что сегодня безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации, в том числе корпоративные.

«Наделение их правом использования РЭБ для подавления систем навигации беспилотников наравне с силовыми ведомствами и их структурами, а также ведомственной охраной ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть» позволит более эффективно защитить объекты от атак вражеских БПЛА», — полагает он.

Кроме того, законопроект направлен на усиление правовых гарантий и защиту работников частной и ведомственной охраны от возможных претензий третьих лиц в случае нанесения ущерба при отражении атаки беспилотных аппаратов на защищаемый объект. Предлагается дополнить законы «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и «О ведомственной охране» положениями, закрепляющими освобождение от ответственности работников частной и ведомственной охраны за вред, причиненный третьим лицам при правомерном применении оружия и специальных технических средств противодействия беспилотным аппаратам в целях защиты охраняемого объекта.

Ранее Государственной Думой уже были приняты изменения в законодательство, которые наделяют подразделения, обеспечивающие физическую защиту категорированных объектов ТЭК, и подразделения транспортной безопасности правом противодействия беспилотным аппаратам.