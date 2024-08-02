«Россети Кубань» отремонтировали 270 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне

В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили капитальный ремонт порядка 270 км линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 10-0,4 кВ. Это составляет 106% от плановых показателей ремонтной программы энергокомпании. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение потребителей двух районов Краснодарского края и пяти районов Республики Адыгея.

Специалисты осуществили замену отработавших ресурс проводов, траверс, изоляторов, разрядников, произвели укрепление и выправку опор, проверку заземлений, обновили диспетчерские наименования. При монтаже проводов ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод, устойчивый к коррозии, гололедообразованию, механическим повреждениям.

Эксплуатационное обслуживание энергообъектов направлено на повышение надежности электросетевого оборудования и обеспечение качественного электроснабжения потребителей населенных пунктов Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.