«Россети Московский регион» обновляют распределительные сети городского округа Шаховская

02 авг. 2024, 15:59:39
312
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» с целью повышения надежности электроснабжения обновляют распределительные сети (0,4; 6-10 кВ) городского округа Шаховская.

В настоящий момент завершен капитальный ремонт трёх трансформаторных подстанций, от которых запитано более 320 жителей деревень: Спас Вилки, Холмец и Дор.

Помимо этого в ДНТ «Лесное Озеро», где проживает порядка 150 человек, энергетики Лотошинского РЭС дополнительно смонтировали 1 км воздушной линии 0,4 кВ с применением современного самонесущего изолированного провода, который обладает повышенными характеристиками надежности.

Компания «Россети Московский регион» выполняет комплекс технических мероприятий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2024-2025 гг.

Работы в электросетевом комплексе г.о. Шаховская продолжаются.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
«Россети Северный Кавказ» установили 15 новых трансформаторных подстанций в Карачаево-Черкесии
02 авг. 2024, 17:45:01
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала года установили в населенных пунктах республики 15 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общий объем введенной мощности превысил 3 МВА. Необходимость в строительстве новых линий электропередачи и установке трансформаторных подстанций вызвана ежегодным ростом нагрузки на распр...
Саяно-Шушенская ГЭС квалифицирована в национальной системе сертификации низкоуглеродной электроэнергии
02 авг. 2024, 17:15:14
Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая гидростанция России, присоединилась к национальной системе сертификации низкоуглеродной электроэнергии. Соответствующее свидетельство выдал «Центр энергосертификации» – дочерней компанией Ассоциации «НП Совет рынка». Квалификация ГЭС в качестве низкоуглеродного объекта генерации и присоединение к национальной системе сертификации поз...
«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более 950 новых потребителей в Северной Осетии
02 авг. 2024, 17:00:14
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в I полугодии 2024 года подключили к электрическим сетям 958 новых объектов. Суммарная выданная мощность составила почти 18 мегаватт (МВт). В рамках работ по технологическому присоединению энергетики построили 7,4 км линий электропередачи и смонтировали трансформаторную подстанцию 250 кВА. На эти цел...
«Россети Кубань» отремонтировали 270 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне
02 авг. 2024, 14:30:00
В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили капитальный ремонт порядка 270 км линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 10-0,4 кВ. Это составляет 106% от плановых показателей ремонтной программы энергокомпании. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение потребителей двух районов Краснодарского края и пяти районов Республики Адыгея. Специалисты осуще...
Энергетики Подмосковья выполнили работы для повышения надежности электроснабжения потребителей на 256 объектах
02 авг. 2024, 13:15:05
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей на 256 электрообъектах. «Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения пот...
Для 28 тысяч потребителей «Чувашэнерго» электроснабжение станет ещё надежней
02 авг. 2024, 12:45:05
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершили в июле капитальный ремонт 13 подстанций 110 кВ. Энергообъекты обеспечивают энергоснабжение порядка 28 тысяч потребителей в Алатырском, Батыревском, Канашском, Красноармейском, Моргаушском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском, Янтиковском муниципальных округах, а также г. Канаш и Чебоксары. В числе социал...
ДРСК в первом полугодии 2024 года подключила пять тысяч новых потребителей
02 авг. 2024, 12:00:11
Специалисты АО «ДРСК» (входит в Группу «РусГидро») в первом полугодии 2024 года подключили к централизованному энергоснабжению порядка пяти тысяч новых потребителей. Суммарно новым потребителям выдано 130 МВт мощности. Все филиалы компании показывают положительную динамику. Наибольшее количество подключений объектов к инфраструктуре выполнено в Приморском крае, Хабаровск...
Выработка электроэнергии на Саратовской ГЭС увеличилась на 7%
02 авг. 2024, 11:30:14
На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подвели итоги производственной деятельности за 2 квартал 2024 года. Выработка электроэнергии за этот период составила 2 116,2 млн кВт·ч (полезный отпуск — 2 092,7 млн кВт·ч). По сравнению с прошлогодними данными рост выработки составил 7 процентов. В мае 2024 года были установлены несколько рекордов по выработке электроэ...
В Якутске энергетики ведут ремонт кабельных линий электропередачи
02 авг. 2024, 11:14:14
В рамках ремонтной программы Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) в Якутске отремонтируют участки 14 кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ. Всего в планах обновить более 7,8 км кабельных линий. За короткий летний период энергетики должны выполнить комплекс работ по капитальному ремонту кабельных линий, которые снабжают электр...
Восточные электрические сети Магаданэнерго отремонтируют в 2024 году 132 км ЛЭП
02 авг. 2024, 10:30:11
В филиале «Восточные электрические сети» ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) ремонтная кампания идет в соответствии с графиком. В 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт 132 км линий электропередачи напряжением 0,4-220 кВ. Уже обновлены участки ЛЭП 35-220 кВ «КГЭС – Оротукан», «КГЭС – Ягодное», «Оротукан-Омсукч...
Научно-технический совет «Россети Сибирь» помог оценить основные тенденции и перспективы в области развития систем релейной защиты и автоматизации систем управления
02 авг. 2024, 10:15:11
Руководители Центров управления сетями компании встретились с представителями компаний-производителей оборудования и разработчиками программного обеспечения. На совещании обсудили реальный опыт эксплуатации продукции, рассмотрели передовые решения и отметили наиболее важные направления развития современных устройств и технологий в областях релейной защиты, систем оперативного тока и автоматизир...
В Новосергиевском районе Оренбуржья выполнен комплексный ремонт высоковольтной подстанции
02 авг. 2024, 10:00:00
Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнили комплексный ремонт оборудования подстанции (ПС) напряжением 35/10 кВ «Ахмеровская». Энергетики провели капитальный ремонт разъединителей и выключателей напряжением 10 кВ, а также текущий ремонт выключателей и силовых трансформаторов. Специалисты службы подстанций очистили изоляторы от п...
Ввод нового трансформатора на подстанции 500 кВ Тайшет обеспечит новые возможности для расширения Восточного полигона железных дорог
02 авг. 2024, 09:30:00
Филиал АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ) разработал и реализовал комплекс режимных мероприятий для ввода в работу нового автотрансформатора мощностью 250 МВА, установленного АО «Иркутская электросетевая компания» на подстанции 500 кВ Тайшет в энергосистеме Иркутской области. Установка еще одного автот...
Энергетики повысят надежность электроснабжения 70 котельных Подмосковья
01 авг. 2024, 17:50:01
Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году повысят надежность электроснабжения 70 котельных Подмосковья. Для этого энергетики проведут капитальный ремонт 34 подстанций и 19 км линий электропередачи. Наибольший объем мероприятий запланирован в ...
«Россети Кубань» завершили замену грозотроса на высоковольтной ЛЭП в Туапсинском районе
01 авг. 2024, 17:40:16
Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт участка грозотроса протяженностью двух километров на высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в Туапсинском районе. Проведенные работы позволят повысить надежность работы и грозоупорность ЛЭП, которая обеспечивает электроэнергией инфраструктурные объекты и потребителей села Навагинское. Работы пр...
В Югре повысили надежность электроснабжения трех нефтяных месторождений
01 авг. 2024, 17:30:01
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт линий электропередачи 110 кВ «Восточный – Угутский-I/Восточный – Тайга» и «Восточный – Угутский-I». ЛЭП участвуют в передаче энергоресурса инфраструктуре Киняминского, Угутского и Унтыгейского нефтяных месторождений, разработку которых ведут компании...
«Россети» запустили новую услугу по временному электроснабжению стройплощадок
01 авг. 2024, 17:15:01
Группа «Россети» запустила новый сервис по организации временного электроснабжения строительных площадок и предоставлению в аренду комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Он уже доступен на Портале электросетевых услуг – портал-тп.рф. Пилотный проект реализуется на территории Москвы и Московской области компанией «Россети Московский регион». В рамках услуги...
Новая подстанция 110 кВ Юлдаш обеспечит развитие крупного административного центра Башкирии
01 авг. 2024, 16:15:03
Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу новой подстанции (ПС)110 кВ Юлдаш в городе Благовещенск Республики Башкортостан. Ввод нового питающего центра повышает надежность электроснабжения объектов производственной, социально-бытовой сферы города и обеспечивает возможность для технологического присое...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» выполнили реконструкцию линии электропередачи в городе Богдановиче
01 авг. 2024, 15:30:04
Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ «Быт» по улице Пионерская в городе Богдановиче. Для повышения качества и надежности электроснабжения жителей энергетики реконструировали 1,2 км линии электропередачи, а также построили новый участок воздушной линии...
На Сургутской ГРЭС-2 начинается модернизация энергоблока №6 ПСУ-810 МВт
01 авг. 2024, 14:45:22
В ходе модернизации на энергоблоке №6 ПСУ-810 МВт будет установлен новый генератор, заменены цилиндры высокого и среднего давления, обновлено большое количество электротехнического оборудования. В том числе - вспомогательный генератор, система возбуждения, токопровод генераторного напряжения, общеблочные релейные защиты и противоаварийная автоматика. По результатам проведенной модернизации фили...