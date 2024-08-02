«Россети Московский регион» обновляют распределительные сети городского округа Шаховская
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» с целью повышения надежности электроснабжения обновляют распределительные сети (0,4; 6-10 кВ) городского округа Шаховская.
В настоящий момент завершен капитальный ремонт трёх трансформаторных подстанций, от которых запитано более 320 жителей деревень: Спас Вилки, Холмец и Дор.
Помимо этого в ДНТ «Лесное Озеро», где проживает порядка 150 человек, энергетики Лотошинского РЭС дополнительно смонтировали 1 км воздушной линии 0,4 кВ с применением современного самонесущего изолированного провода, который обладает повышенными характеристиками надежности.
Компания «Россети Московский регион» выполняет комплекс технических мероприятий для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2024-2025 гг.
Работы в электросетевом комплексе г.о. Шаховская продолжаются.