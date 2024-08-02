«Россети Московский регион» обновляют распределительные сети городского округа Шаховская

На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подвели итоги производственной деятельности за 2 квартал 2024 года. Выработка электроэнергии за этот период составила 2 116,2 млн кВт·ч (полезный отпуск — 2 092,7 млн кВт·ч). По сравнению с прошлогодними данными рост выработки составил 7 процентов. В мае 2024 года были установлены несколько рекордов по выработке электроэ...