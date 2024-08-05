Алюминиевый Вестник: Al-inclusive – алюминий на курорте

Пока спортсмены Группы компаний «Москабельмет» борются за выход в финал Спартакиады «Моспром», их коллеги вовсю занимаются подготовкой турнира по баскетболу 3х3 «Ночной кубок "Завода Москабель"». Мероприятие, которое пройдет с 10 по 11 августа в Красноярске, проводится уже четвертый год подряд, и в этот раз обещает быть еще более масштабным. Рассказыва...