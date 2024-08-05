Алюминиевый Вестник: Al-inclusive – алюминий на курорте
05 авг. 2024, 13:45:00
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Предлагаем ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации.
В этом номере:
- От редакции
- Новости Алюминиевой Ассоциации
- Новости алюминиевой отрасли
- В фокусе Al-inclusive – алюминий на курорте
- Это интересно Просто алюминий – просто туризм
- Актуально Шедевр на алюминиевом мольберте
- Календарь мероприятий
Ознакомиться с Вестником Алюминиевой Ассоциации
GENESIS вступил в ассоциацию «Электрокабель»
05 авг. 2024, 15:15:00
GENESIS объявил о своем входе в состав Ассоциации "Электрокабель", что стало значимым событием для всей отрасли. АЭК объединяет ведущие предприятия, специализирующиеся на производстве кабельной продукции, а также служит площадкой для обмена опытом, разработки стандартов и внедрения новшеств. Внеочередное собрание членов Ассоциации состоялось 30 июля 2024 года. Команда GENESIS прошла в...
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ЭКЗ оказал помощь в организации празднования Дня города Кольчугино
05 авг. 2024, 12:15:05
В третью субботу июля кольчугинцы отпраздновали 93-й день рождения родного города. Полмиллиона рублей на организацию праздничных мероприятий выделил завод «Электрокабель». Участие в них приняли более 4000 человек, а завершился праздник выступлением группы «Блестящие» и красочным фейерверком. «Завод и город неразделимы, можно сказать, что мы выросли вместе....
«ЗЭТО» примет участие в международной выставке «Энергетика Урала»
05 авг. 2024, 12:00:05
С 30 октября по 01 ноября 2024 г. «ЗЭТО» примет участие в 30-й юбилейной международной выставке «Энергетика Урала», которая представит рекордное количество отечественных и зарубежных разработчиков, производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования. Организаторами выставки выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышле...
Заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получен сертификат соответствия на монтажные кабели
05 авг. 2024, 11:45:18
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена сертификация и получен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04411/24 со сроком действия с 19.07.2024 по 18.07.2029 на кабели монтажные бронированные, не распространяющие горение при одиночной или...
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«Москабельмет»: С днём железнодорожника нам всегда по пути!
05 авг. 2024, 09:00:26
Группа компаний «Москабельмет» поздравляет с Днем железнодорожника, который празднуется ежегодно в первое воскресенье августа. История «Москабельмет» не только связана с историей этого профессионального праздника. Также она тесно переплетается с развитием самих железных дорог России. Сегодня одно из предприятий Группы — ведущий поставщик оптических самонесущих кабелей...
Сверхтонкий кабель завода СПЕЦКАБЕЛЬ покажут в московском ЭКСПОЦЕНТРЕ
02 авг. 2024, 14:00:00
В столице с 10 августа по 8 сентября развернется масштабный фестиваль «Территория Будущего Москва 2030». В рамках этого события пройдет выставка «Москва промышленная. Город будущего», где отрасли промышленности столицы продемонстрируют достижения и заглянут в будущее. Один из участников выставки – завод «Спецкабель». На этом предприятии рождаются кабели...
EL-Комитет НОПСМ: Решение суда. ЕВКАБЕЛЬ. ОЗОН. ИВАНОВО
02 авг. 2024, 09:45:00
Еще одна позитивная новость о торжестве правосудия. 11 июля 2024 г. Ивановский районный суд Ивановской области вынес решение по делу № M-1003/2024, удовлетворив иск к ИП Пирогов М.Н. (продавец на площадке ОЗОН). Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ЕВКАБЕЛЬ, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о...
Дети сотрудников ООО «ЭЛКА-Кабель» прошли на предприятии профориентацию
01 авг. 2024, 16:00:03
Ранняя профессиональная ориентация - залог успеха в будущем. Особенно если это профориентация в ООО «ЭЛКА-Кабель». Этим летом, в период летних каникул, в организации реализован необычный проект: 14 детей сотрудников предприятия, от школьников до студентов, смогли изнутри взглянуть на особенности производства и получить первые навыки работы на крупном промышленном объекте. Разумее...
IEK GROUP приглашает специалистов отрасли на IV Всероссийский слёт электриков — встречаемся 16 августа в Москве
01 авг. 2024, 15:45:04
IV Всероссийский слёт электриков пройдет 16 августа 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» и соберёт на одной площадке профессионалов, интересующихся электротехникой. Электромонтажники, мастера по ремонту, строители, дизайнеры, архитекторы встретятся, чтобы обменяться опытом и узнать о последних веяниях в отрасли. Генеральным партнером Слёта по т...
Сибкабель установил новое оборудование
01 авг. 2024, 15:15:01
На томском заводе «Сибкабель» появилась новая жесткорамная крутильная машина для скрутки токопроводящих жил. Оборудование предназначено для скрутки токопроводящих жил из стренг и заменит устаревшую трехфонарную крутильную машину. «Основное преимущество новой машины – значительное повышение линейной скорости скрутки токопроводящей жилы, – рассказал начальник...
Томсккабель изготавливает провода для подвижного состава – ППСПП
01 авг. 2024, 15:00:04
Провода предназначены для внутренних и наружных соединений электрооборудования на подвижном составе, включая специальный подвижной состав железнодорожного транспорта, для неподвижной одиночной и групповой прокладки и для присоединения к электрооборудованию, размещаемому на подвижных частях подвижного состава, межвагонных и межсекционных соединениях на номинальное напряжение от 660 до 4000 В переме...
Руководитель СПЕЦКАБЕЛЯ награжден медалью АДМИРАЛ ГОРШКОВ
01 авг. 2024, 11:15:01
Генеральный директор завода «Спецкабель» Алексей Ушаков удостоен медали Министерства обороны «Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков». Это признание вклада в укрепление обороноспособности страны, подтвержденное приказом Главнокомандующего ВМФ России, адмирала Александра Моисеева. Медаль «Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков» – это символ д...
Режкабель активно работает над внедрением VR-технологий
01 авг. 2024, 10:48:00
На Режевском кабельном заводе завершён четвёртый этап разработки VR-тренажёра для обучения персонала и студентов на практике. В рамках проекта по внедрению виртуальных технологий выполнены следующие задачи: создание виртуальной сцены с трёхмерной моделью экструзионной линии и локациями с оборудованием; программирование сценария&nb...
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Решения от IEK GROUP применены в здании администрации Тюмени
01 авг. 2024, 10:00:19
При строительстве нового центра обработки данных в здании администрации Тюмени были использованы комплексные решения от IEK GROUP: шкафные прецизионные кондиционеры ITK AIR CAB и компоненты структурированной кабельной системы ITK. Для поддержания требуемых параметров температуры и влажности воздуха в помещениях ЦОД установлены шкафные прецизионные кондиционеры ITK AIR C...
Событие августа: Ночной кубок «Завода Москабель»
01 авг. 2024, 09:40:22
Пока спортсмены Группы компаний «Москабельмет» борются за выход в финал Спартакиады «Моспром», их коллеги вовсю занимаются подготовкой турнира по баскетболу 3х3 «Ночной кубок "Завода Москабель"». Мероприятие, которое пройдет с 10 по 11 августа в Красноярске, проводится уже четвертый год подряд, и в этот раз обещает быть еще более масштабным. Рассказыва...
Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак посетил КЭАЗ
31 июл. 2024, 13:30:20
В рамках рабочего визита в Курскую область Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак посетил производственную площадку КЭАЗ. Встреча была посвящена повышению индустриальной и компонентной независимости предприятий, развитию энергетической отрасли региона и страны. В ней приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Ми...
РУСАЛ произвел алюминиевую катанку с рекордно низким углеродным следом
31 июл. 2024, 11:59:59
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в сотрудничестве со своим партнером, производителем кабельно-проводниковой продукции изготовил и передал на промышленные испытания алюминиевую катанку с рекордно низким углеродным следом. Катанка была произведена с вовлечением ALLOW INERTA™ – первичного алюминия с самым низким углеродным следом в мире. Использование такого ме...
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Томсккабель снизил цены на КПП
31 июл. 2024, 10:15:11
Томсккабель снизил цены на всю номенклатуру кабельно-проводниковой продукции с медной и алюминиевой жилой. Кабели силовые на напряжение 0,66- 3 кВ, в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR; Кабели силовые на напряжение 6-35 кВ; в том числе с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR; Кабели контрольные; Кабели силовые гибкие; Кабели для...
IEK GROUP поздравила выпускников МЭИ c получением дипломов
31 июл. 2024, 10:00:11
В Московском энергетическом институте провожают выпускников: свои дипломы получили уже и магистры, и бакалавры. IEK GROUP тоже не осталась в стороне и посетила одну из торжественных церемоний, чтобы поздравить будущих инженеров и вручить памятный подарок — книгу Дмитрия Бородина «Истории электротехники». Это коллекционное, богато иллюс...
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» улучшил свой рейтинг по итогам аудита ASES
31 июл. 2024, 09:45:11
Ведущий российский компаундер прошел аудит по стандарту поставщиков АО «АВТОВАЗ» ASES. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершил аудит с повышением рейтинга – компания набрала на 15% больше баллов, чем по итогам предыдущей процедуры. Аудиторы оценили НПП «ПОЛИПЛАСТИК» по 9 темам: политика в области качества и система обеспечения качества, качество текущих проект...
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