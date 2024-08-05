Пензенские энергетики капитально отремонтировали ВЛ 110 кВ Калдусы-Тарханы

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду электросетевого комплекса региона энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» повысили надежность воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Калдусы-Тарханы.

В ходе капитального ремонта заменены дефектные изоляторы и гасители вибрации, отремонтированы узлы крепления оттяжки опоры. Также восстановлена нумерация и постоянные обозначения на 72 опорах. Ремонтные бригады установили птицеотпугивающие устройства и провели чистку изолирующей подвески.

ВЛ 110 кВ Калдусы-Тарханы протяженностью 13 км была введена в эксплуатацию в 1981 году. Линия обеспечивает электроснабжения 17 населенных пунктов с населением порядка 3,8 тыс. человек.

Всего в 2024 году энергетики отремонтируют около 4,5 тыс. км ВЛ 0,4−10 кВ и 73 км ВЛ 35−110 кВ. Запланирована замена порядка 1,2 тыс. деревянных и железобетонных опор, 3,7 тыс. линейных изоляторов, а также более 42 км провода и 1,2 км грозозащитного троса.

Ремонтная кампания проводится энергетиками ежегодно в целях подготовки электроэнергетического комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.