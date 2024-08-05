«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией почти 300 садовых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области

«Россети Ленэнерго» выделили 150 кВт дополнительной мощности садовому товариществу «Жемчужина» в деревне Сокули Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Гостилицы». Общий объем присоединенной мощности составил почти 1 МВт. Подача электроэнергии садоводству осуществляется по сетям 10 кВ. В рамках проведенных работ энергетики также смонтировали систему учета электроэнергии. В результате повышена надежность электроснабжения 298 жилых домов, территорий общего пользования.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».