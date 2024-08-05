«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью тепловой пункт в Домодедово

«Россети Московский регион» выдали дополнительные 430 кВт мощности для электроснабжения теплового пункта в г. Домодедово. Суммарная мощность, выделенная компанией данному социально значимому объекту, составила свыше 3,8 МВт.

Электроснабжение объекта обеспечено с возможностью резервирования от двух питающих центров: 110 кВ «Новодомодедово» и 35 кВ «Домодедовская».

Специалисты компании провели регламентные работы на распределительных устройствах 6 кВ питающих центров, благодаря чему тепловой пункт, обеспечивающий подачу тепловых ресурсов мкр. Северному в г. Домодедово, обеспечен качественным и надежным электроснабжением.

Благодаря выполненным специалистами компании работам по технологическому присоединению теплового пункта в г. Домодедово надежным и качественным электроснабжением будет обеспечен социально значимый объект, подающий тепловые ресурсы в мкр. Северный, где проживает свыше 26 тыс. человек.