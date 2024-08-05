«Россети Московский регион» присоединили к электросетям 10 земельных участков для многодетных семей под Талдомом

05 авг. 2024, 13:59:46
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» обеспечил выдачу 150 кВт мощности 10 владельцам земельных участков для многодетных семей в районе деревни Сотское на территории Талдомского городского округа.

Для подключения новостроек к электросетям энергетики построили трансформаторную подстанцию 250 кВА и воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 1 км.

Основной источник питания земельных участков – подстанция 35/6 кВ «Юркино».

Энергетики выполнили также мероприятия по организации учета электроэнергии и подготовили оборудование для фактической подачи электроэнергии.

Своевременная подготовка электросетей для социально значимых объектов, строительство которых ведется в соответствии с региональными и федеральными программами - один из главных приоритетов работы «Россети Московский регион» в сфере технологического присоединения.

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