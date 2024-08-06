АО «Транснефть-Верхняя Волга» получило благодарность парка «Мещера» за поддержку проекта по восстановлению популяции европейского зубра

АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечено благодарностью национального парка «Мещера» за поддержку проекта по восстановлению популяции европейского зубра.

Нефтетранспортное предприятие оказывает помощь национальному парку с 2014 года. За это время численность зубров вольной популяции федерального заказника «Муромский», находящегося под управлением национального парка, выросла более чем в три раза.

В рамках корпоративной благотворительной программы предприятие выделяет средства на развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий и подкормку зубров. В частности, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, на территории национального парка, при поддержке компании построен демонстрационный вольерный комплекс площадью около 25 га, где за животными наблюдают специалисты и посетители. В 2020 году в вольерный комплекс были завезены первые зубры, положившие начало новому стаду. Потомство этих зубров в дальнейшем будет использоваться для расселения по другим особо охраняемым природным территориям, в том числе и для пополнения и увеличения генетического разнообразия вольной популяции Муромского заказника.



В конце 2023 года в вольерном комплексе родился первый зубренок. Совместным решением администрации национального парка и АО «Транснефть-Верхняя Волга» имя малышу выбиралось путем народного онлайн-голосования. По результатам голосования зубренок получил имя Властелин.

«В настоящее время зубренок развивается согласно возрастным нормам, успешно вписался в жизнь стада. Туристы могут наблюдать за Властелином во время подкормки зубров, так как в остальное время животные стараются не приближаться к людям», - пояснил зооинженер заповедника Алексей Теплухов.

Муромский заказник стал одной из немногих особо охраняемых природных территорий, где с успехом прошла адаптация вольно живущей популяции зубров. Полувольное стадо успешно формируется и на территории национального парка «Мещера». В перспективе планируется расселение животных на особо охраняемых территориях Рязанской, Нижегородской и Ивановской области и Республики Мордовия.