«Россети» модернизировали крупный питающий центр, обеспечивающий электроэнергией районы южного Алтая

Завершена реконструкция подстанции 500 кВ «Рубцовская». Это позволило снизить риски нештатных ситуаций, повысить надежность электроснабжения юго-западных районов Алтая и стабильность энергетической связи с Казахстаном. Стоимость работ составила 438 млн рублей.

Создана новая система питания оборудования подстанции, в том числе релейной защиты, автоматики и телемеханики. Взамен выработавших ресурс устройств энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири установили современные отечественные аналоги – компактные, надежные, защищенные от возгораний.

Специалисты, в частности, смонтировали два новых модульных здания, в которых размещены секции закрытого распределительного устройства 10 кВ, сухие трансформаторы по 1,25 МВА. Отдельно расположена комплектная трансформаторная подстанция на 1 МВА. Все оборудование произведено в России.

Подстанция 500 кВ «Рубцовская» питает город Рубцовск с населением порядка 140 тыс. человек и ряд других населенных пунктов на юго-западе Алтайского края. Также в числе потребителей – предприятия горнодобывающей промышленности и машиностроения.