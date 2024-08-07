Более 500 жителей Лосино-Петровского получили надежное электроснабжение

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы для повышения надежности электроснабжения более 500 жителей г. Лосино-Петровский. В конце июля текущего года был отремонтирован участок высоковольтной кабельной линии КЛ-10 кВ, питающей несколько многоквартирных домов на ул. Пушкина и Кирова.

Линия, протяженностью 160 м, проходит от подстанции РП-3 до ТП-231. Данная ЛЭП в эксплуатации с 2009 года. В ходе осмотра энергетики выявили на линии участок, который требовал оперативного ремонта. Специалисты «Мособлэнерго» заменили 50 метров кабеля и установили соединительные муфты. На время проведения работ привлекалась передвижная электростанция для электроснабжения потребителей.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет обслуживание и эксплуатацию электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов.