Эксперт МАИ считает искусственный интеллект и беспилотные системы будущим авиационной отрасли

Дмитрий Стрелец, глава дирекции института "Авиационная техника" Московского авиационного института (национального исследовательского университета), поделился своим видением будущего авиационной отрасли, подчеркнув ключевую роль искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных систем в ее развитии.

По мнению Дмитрия Стрельца, следующая технологическая революция в авиации будет тесно связана с внедрением ИИ. "Искусственный интеллект станет основой для развития беспилотных систем, включая пассажирские самолеты", - отметил эксперт. Он предполагает, что это приведет к постепенному переходу на одночленные экипажи в пассажирских лайнерах, где функции второго пилота будет выполнять "электронный второй пилот" на базе ИИ.

Говоря о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), Дмитрий Стрелец подчеркнул их растущую роль в различных секторах экономики.

"Мы видим огромный потенциал использования БПЛА в доставке грузов, особенно в труднодоступных районах, что особенно актуально для России с ее обширной территорией", - сказал он.

Эксперт также отметил перспективы применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве. По его словам, БПЛА могут революционизировать подход к земледелию, обеспечивая точный мониторинг посевов и целевое внесение удобрений, что повысит эффективность и экологичность сельскохозяйственного производства.

Кроме того, Дмитрий Стрелец указал на потенциал беспилотных систем в мониторинге инфраструктуры, включая трубопроводы, линии электропередач и автомобильные дороги. "БПЛА могут значительно повысить эффективность и безопасность инспекций различных объектов инфраструктуры", - подчеркнул он.

Особое внимание специалист МАИ уделил роли беспилотных технологий в развитии связи и интернета. Он отметил перспективы использования высотных БПЛА для обеспечения связи и трансляции данных, особенно в северных районах России, где развитие традиционной инфраструктуры связи затруднено.

Эксперт также затронул тему применения беспилотных систем в чрезвычайных ситуациях, таких как тушение лесных пожаров и борьба с наводнениями. По его мнению, БПЛА могут существенно повысить эффективность мониторинга и реагирования на природные катастрофы.

Говоря о препятствиях на пути широкого внедрения беспилотных технологий, Дмитрий Стрелец отметил необходимость развития соответствующей законодательной базы. "Сейчас основным сдерживающим фактором является отсутствие четкого регулирования использования БПЛА в воздушном пространстве. Эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира", - подчеркнул он.

В заключение Дмитрий Стрелец выразил уверенность, что несмотря на текущие вызовы, стоящие перед отечественной авиационной отраслью, развитие искусственного интеллекта и беспилотных систем открывает огромные перспективы для инноваций и прогресса. "Это направление должно стать одним из приоритетных для российской авиации", - заключил эксперт МАИ.

Об этом Дмитрий Стрелец рассказывает в рамках проекта "МАГнит2.0", который осуществляется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». По замыслу автора, проект привлечет внимание школьников и их родителей, студентов и аспирантов, а также профессионального сообщества. Главная цель – повысить интерес к научным и инженерным профессиям, мотивировать молодежь к выбору научной карьеры и укрепить доверие к российским ученым, что подчеркивает значимость и актуальность инициативы для развития российской науки и образования.