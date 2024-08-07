Эксперт МАИ считает искусственный интеллект и беспилотные системы будущим авиационной отрасли

07 авг. 2024, 18:00:15
354
Время чтения ≈ 8 минут
Авторы и источники / Правообладателям

Дмитрий Стрелец, глава дирекции института "Авиационная техника" Московского авиационного института (национального исследовательского университета), поделился своим видением будущего авиационной отрасли, подчеркнув ключевую роль искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных систем в ее развитии.

По мнению Дмитрия Стрельца, следующая технологическая революция в авиации будет тесно связана с внедрением ИИ. "Искусственный интеллект станет основой для развития беспилотных систем, включая пассажирские самолеты", - отметил эксперт. Он предполагает, что это приведет к постепенному переходу на одночленные экипажи в пассажирских лайнерах, где функции второго пилота будет выполнять "электронный второй пилот" на базе ИИ.

Говоря о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), Дмитрий Стрелец подчеркнул их растущую роль в различных секторах экономики.

"Мы видим огромный потенциал использования БПЛА в доставке грузов, особенно в труднодоступных районах, что особенно актуально для России с ее обширной территорией", - сказал он.

Эксперт также отметил перспективы применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве. По его словам, БПЛА могут революционизировать подход к земледелию, обеспечивая точный мониторинг посевов и целевое внесение удобрений, что повысит эффективность и экологичность сельскохозяйственного производства.

Кроме того, Дмитрий Стрелец указал на потенциал беспилотных систем в мониторинге инфраструктуры, включая трубопроводы, линии электропередач и автомобильные дороги. "БПЛА могут значительно повысить эффективность и безопасность инспекций различных объектов инфраструктуры", - подчеркнул он.

Особое внимание специалист МАИ уделил роли беспилотных технологий в развитии связи и интернета. Он отметил перспективы использования высотных БПЛА для обеспечения связи и трансляции данных, особенно в северных районах России, где развитие традиционной инфраструктуры связи затруднено.

Эксперт также затронул тему применения беспилотных систем в чрезвычайных ситуациях, таких как тушение лесных пожаров и борьба с наводнениями. По его мнению, БПЛА могут существенно повысить эффективность мониторинга и реагирования на природные катастрофы.

Говоря о препятствиях на пути широкого внедрения беспилотных технологий, Дмитрий Стрелец отметил необходимость развития соответствующей законодательной базы. "Сейчас основным сдерживающим фактором является отсутствие четкого регулирования использования БПЛА в воздушном пространстве. Эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира", - подчеркнул он.

В заключение Дмитрий Стрелец выразил уверенность, что несмотря на текущие вызовы, стоящие перед отечественной авиационной отраслью, развитие искусственного интеллекта и беспилотных систем открывает огромные перспективы для инноваций и прогресса. "Это направление должно стать одним из приоритетных для российской авиации", - заключил эксперт МАИ.

Об этом Дмитрий Стрелец рассказывает в рамках проекта "МАГнит2.0", который осуществляется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». По замыслу автора, проект привлечет внимание школьников и их родителей, студентов и аспирантов, а также профессионального сообщества. Главная цель – повысить интерес к научным и инженерным профессиям, мотивировать молодежь к выбору научной карьеры и укрепить доверие к российским ученым, что подчеркивает значимость и актуальность инициативы для развития российской науки и образования.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
«Росэлектроника» разработала новый антидронный комплекс с высокоточным детектором
07 авг. 2024, 12:15:01
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП-ВС6Д». Оборудование совмещает в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый «СЕРП» доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА,...
«Росэлектроника» разработала новые СВЧ-приборы для космических платформ на замену импортным
06 авг. 2024, 12:15:03
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку радиационно-стойких СВЧ-переключателей для современных космических платформ. Новые полностью отечественные изделия смогут заменить аналогичную продукцию французских, немецких и американских производителей на спутниках связи. Образцы переключателей впервые будут представлены в рамках объединенной экспозиции холдинга «...
«Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу
06 авг. 2024, 09:30:16
«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыла новую дистанционную программу обучения реверс-инжинирингу в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политик...
В «Росатоме» создан участок серийного производства оболочек топлива нового поколения
05 авг. 2024, 14:45:09
На Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Глазове, республика Удмуртия) создан опытно-промышленный участок по изготовлению оболочек твэлов с хромовым покрытием. Такой конструкционный материал – одно из возможных решений для создания топлива нового поколения безопасности (ATF – Advanced Technology Fuel). Данное техно...
«Росэлектроника» разработала высокопрочную антенну для установки поверх защитных «мангалов»
02 авг. 2024, 17:30:01
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей. Новая антенна пред...
На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершена первая кампания по наработке кобальта-60
02 авг. 2024, 16:45:28
Полученного в 2024 году объема изотопа будет достаточно для стерилизации 210 тысяч кубометров изделий медицинского назначения. На энергоблоке № 2 Смоленской АЭС завершена первая кампания наработки кобальта-60. Стартовый материал (кобальт-59), загруженный в реактор второго энергоблока Смоленской АЭС ещё в 2018 году, накопил требуемый уровень активности.  В технологическом процессе были з...
Томский архитектурно-строительный университет запустил гибридную установку ВИЭ в Хакасии
02 авг. 2024, 13:44:40
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) смонтировал гибридную установку горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории производственной базы "Термоклуб" в Хакасии, сообщает пресс-служба вуза. В состав комплекса вошли автономная теплонаносная установка для получения геотермальной теплоты и производственно-эксп...
Столичная кооперация: в Москве запущено производство инверторов для солнечных электростанций
01 авг. 2024, 12:00:14
Благодаря кооперации столичных компаний был создан инвертор для солнечных станций, который преобразовывает энергию из солнечных панелей в напряжение для электросетей. Устройство разрабатывалось в рамках импортозамещения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Сегодня в городе работает свыше 130 п...
«Росэлектроника» разработала лампу бегущей волны для обеспечения широкополосного доступа в интернет на Северном полюсе
01 авг. 2024, 09:50:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал лампу бегущей волны для перспективных спутников «Экспресс-РВ». Эти космические аппараты предназначены для организации широкополосного доступа в интернет, на всей территории России, в том числе на Северном морском пути и Северном полюсе. Новые полностью отечественные изделия усиливают мощность сверхвысокочастотной ради...
Стартовали испытания стали для будущего исследовательского жидкосолевого реактора
29 июл. 2024, 15:00:19
Во ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион «Экологические решения») в Железногорске (Красноярский край) стартовали испытания стали, из которой планируется изготовить сопутствующее оборудование будущего исследовательского жидко-солевого реактора (ИЖСР). В ходе эксперимента предстоит выполнить несколько задач: подтве...
«Силовые машины» изготовили и отгрузили турбогенератор для Ириклинской ГРЭС
26 июл. 2024, 17:15:09
На заводе «Электросила» (входит в АО «Силовые машины») изготовили и отгрузили мощный турбогенератор типа ТВВ-350-2. Оборудование отправилось на Ириклинскую ГРЭС («Интер РАО – Управление электрогенерацией») для модернизации блока №3. Турбогенератор ТВВ-350-2, изготовленный для блока №3 Ириклинской ГРЭС, является одним из самых массовых представителей сер...
РУСАЛ разработал улучшенный сплав для высокоскоростных поездов
26 июл. 2024, 11:15:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний. Благодаря оптимизированному химическому составу сплав имеет улучшенные характеристики усталостной долговечности и прочности и предназначен для вагоностроительной отрасли, в том числе для высокоскоростных поездов. Разработанный РУСАЛом новый сплав 1343 является улучшенным аналогом сп...
Компания:
РУСАЛ
«Росэлектроника» завершила испытания арктического комплекса мониторинга метеоусловий
26 июл. 2024, 09:15:16
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил заводские испытания нового комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Он позволит получать детальную информацию о погоде по любому запрашиваемому району местности, а также обеспечит данными морские суда в Арктике при отсутствии связи с сушей. До конца 2024 года планируется завершить сертификацию оборудования и пр...
ЦНИИТМАШ разработал новые составы порошковых проволок для сварки
24 июл. 2024, 14:45:01
Сотрудники НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ЦНИИТМАШ, Машиностроительный дивизион «Росатома») ввели в эксплуатацию лабораторную линию по производству экспериментальных порошковых проволок и образцов специальных сварочных материалов. Установка открывает новые возможности по разработке и изготовлению опытно-промышленных партий при...
Машиностроители «Росатома» изготовили для энергоблока №1 Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации
22 июл. 2024, 17:30:05
Специалисты Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ, предприятие Машиностроительного дивизиона «Росатома») успешно завершили приемо-сдаточные испытания всех четырех главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) новой конструкции, входящих в комплект оборудования, предназначенного для первого энергоблока Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик...
Алюминиевые сплавы для электропроводки
22 июл. 2024, 17:00:04
Пожалуй, ни одно нововведение не вызвало в последние годы такой бурной дискуссии в среде электриков, как возвращение в дома электропроводки из алюминия, но уже на новой технологической основе. Речь идет об инновационных сплавах, где к алюминию добавлены компоненты, позволяющие избавиться от ряда проблем, характерных в прошлом для алюминиевой проводки. Новшество уже применяется в домах, возводимых...
В МЭИ разработали высоковольтный многоячейковый источник питания
22 июл. 2024, 16:30:04
В НИУ «МЭИ» разработали перспективный высоковольтный многоячейковый источник питания с высокой точностью стабилизации выходного напряжения. Источник представляет из себя набор однотипных ячеек. Источники с такой структурой называются многоячейковыми, другими словами это работа большого количества ячеек на одну нагрузку (все ячейки соединены последовательно и питают одну единственную...
«Энергоконтракт» запустил производство нового высокотехнологичного материала
19 июл. 2024, 15:45:24
В июле 2024 года крупнейший мировой поставщик специальной одежды для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения и электрических полей промышленной частоты начал производство электропроводящих лент на собственной фабрике в Московской области. Освоение лентоткацкой технологии и локализация производства на своей площадке увеличивает потенциал компании в НИОКР, снижает влияние нега...
Компания:
ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ
«Росэлектроника» разработала мобильный антидрон «Леший»для защиты транспорта и промышленных объектов
18 июл. 2024, 09:15:22
 Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новый мобильный комплекс противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов. Изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам.   Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на к...
На предприятии ОДК внедрено отечественное оборудование для электронно-лучевой сварки
17 июл. 2024, 12:44:50
На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) введена в эксплуатацию уникальная установка для электронно-лучевой сварки крупногабаритных деталей и узлов. Новое оборудование предназначено для производства корпусных деталей газотурбинных двигателей большой мощности, в частности ГТД-110М. Установка спроектирована и изготовлена том...