Новую подстанцию построят для 15 многоквартирных домов и дачников в п. Хорлово

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к установке трансформаторной подстанции в п. Хорлово г. о. Воскресенск. Новая ТП-505 с силовым трансформатором 250 кВА построена взамен прежней электроустановки на ул. Садовой, которая исчерпала свой эксплуатационный ресурс. Обновленная ТП позволит повысить надежность электроснабжения 15 многоквартирных жилых домов на ул. Садовой и СНТ «Коллективный сад № 4».

Подстанция укомплектована высоковольтными ячейками КСО-393, в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ установлены ячейки ЩО-70 с рубильниками РПС-2. Строительство электрообъекта осуществляется в рамках инвестиционной программы. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2024 года.

Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать 301,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,4 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.