Пермь получила 44 новых трамвая «Львёнок»

В рамках программы Комплексного развития городского наземного электрического транспорта в Пермь осуществлена поставка всех запланированных транспортных средств. Город получил 44 односекционных трамвая «Львёнок» производства ООО «ПК Транспортные системы», из них 30 единиц уже выведены на маршруты, остальные 14 проходят техническую подготовку. Новые трамваи оборудованы климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Общая вместимость вагона – 110 пассажиров.

В торжественном мероприятии по случаю завершения поставки нового транспорта приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин, руководство ООО «Группа Мовиста» и ООО «ПК Транспортные системы».

До 2025 года по концессионному соглашению в столице Прикамья предусмотрена модернизация 35 км трамвайных путей, 7 тяговых подстанций и реконструкция депо «Балатово». На текущий момент завершены строительно-монтажные работы по реконструкции путей на протяженности порядка 13 км. 30 % общей стоимости проекта финансируются из федерального бюджета по линии Минтранса России в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Строительный контроль всех проводимых работ обеспечивает ФАУ «РОСДОРНИИ».

Помимо развития трамвайного движения в городе на маршрут выведены 16 новых электробусов, оснащенных камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами. Для них были смонтированы 4 ультрабыстрые зарядные станции.

Для обеспечения работы обновленной инфраструктуры в Перми внедрены интеллектуальные транспортные системы. Уже реализованы 7 из 8 модулей цифровой платформы управления общественным транспортом. В частности, успешно запущен модуль информирования пассажиров, через мобильное приложение они могут отслеживать прибывающий автобус, строить маршрут или оплачивать проезд. На данный момент ведется внедрение модуля управления светофорными объектами.

Обновление подвижного состава и инфраструктуры горэлектротранспорта – один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

В 2023 году Правительством Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации запущена Программа Комплексного развития городского электрического транспорта.

Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 9 регионах – Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском и Пермском краях. Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.