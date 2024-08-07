Совет Федерации одобрил изменения в закон о теплоснабжении
Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Закон направлен на повышение надёжности и качества теплоснабжения потребителей.
Сформирована комплексная система подготовки всех объектов теплоснабжения к качественному и безаварийному прохождению ОЗП, включая установление перечня обязательных требований для подготовки к отопительному периоду, а также установление Правительством единых критериев надежности теплоснабжения.
«Принципиально важным является установление обязанности быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также введение ответственности за неготовность к отопительному периоду», — особо отметила Анастасия Бондаренко.