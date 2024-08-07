Свыше 1,7 млрд кВт*ч «зелёной» энергии поступило в распределительные сети «Россети Юг» в I полугодии 2024 года

В январе-июне 2024 года в распределительные сети филиалов «Россети Юг» поступило более 1,7 млрд кВт*ч энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В общей структуре отпуска в сеть доля «зелёной» энергетики составила 12,6%.

В отчетный период объем поставок энергии ветряной генерацией составил почти 1,2 млрд кВт*ч, гидрогенерацией – 387 млн кВт*ч, солнечной генерацией – 172 млн кВт*ч.

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты на основе ВИЭ в Ростовской области – 977 млн кВт*ч и Республике Калмыкия – 420 млн кВт*ч. В Волгоградской области объем полученной ВИЭ-энергии составил 188 млн кВт*ч, в Астраханской – 154 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области вырабатывают электроэнергию шесть ветроэлектростанций (ВЭС) и одна гидроэлектростанция (ГЭС), в Калмыкии – три ВЭС и три солнечные электростанции (СЭС). В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 12 СЭС. В Волгоградской области производство «зелёной» энергии осуществляют две СЭС и одна ВЭС, одна шлюзовая и одна малая ГЭС. В регионах присутствия «Россети Юг» к сетям подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации.