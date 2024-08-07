Энергетики завершили восстановительные работы на ВЛ-35 кВ «Харбала — Тербяс», однако угроза возгорания линии сохраняется

Бригада Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей восстановила ВЛ-35 кВ «Харбала — Тербяс». Линия готова к включению в работу, однако сохраняется угроза её возгорания, поскольку на отдельных участках прямо под ВЛ наблюдается открытое горение. Чтобы локализовать лесной пожар на данном участке и отвести огонь от линии, сегодня, 7 августа, сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» планируют пустить встречный пал.

По словам главного инженера Верхневилюйского РЭС ЗЭС Валентина Дмитриева, это позволит снять угрозу возгорания данной линии электропередачи и ввести её в работу.

Потребители в сёлах Кюбяинде, Кюлекянь, Тербяс и Усун Вилюйского района, оказавшиеся в ограничении из-за повреждения ВЛ-35 кВ «Харбала — Тербяс» огнём лесного пожара, на сегодня запитаны по временной схеме от резервных источников питания — двух дизельных генераторов мощностью 200 кВ, принадлежащих ПАО «Якутскэнерго». Электроэнергия подаётся по графику, согласованному с администрацией Вилюйского улуса — с 7:00 до 13:00 и с 19:00 до 23:00. В хранилищах, расположенных на территории сетевого участка «Тербяс», имеются запасы топлива для обеспечения работы дизельгенераторов.

Тем временем, вчера, 6 августа, на территории Верхневилюйского района был обнаружен ещё один очаг возгорания, угрожающий линии электропередачи. Лесной пожар действует на расстоянии 1,8 км от ВЛ-35 кВ «Харбала — Ботулу». Для тушения огня в район возгорания уже переброшены силы ФБУ «Авиалесоохрана».