«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме 50 подстанций в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в январе-июле 2024 года выполнили ремонт оборудования на 50 подстанциях 35/110 кВ, обеспечивающих электроэнергией все районы и города республики.

Технические мероприятия реализованы в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к стабильной работе в период сложных погодных условий и низких температур.



Энергетики привели в нормативное состояние более 800 единиц основного и вспомогательного оборудования энергообъектов: силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, отделители, короткозамыкатели, разъединители и выключатели.



В текущем году подразделениям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» предстоит провести капитальный и текущий ремонт оборудования еще на 13 подстанциях 35/110 кВ.