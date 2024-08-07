«Россети» модернизируют магистральный питающий центр Костромской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра приступил к реконструкции подстанции 220 кВ «Борок». Проект по оснащению энергообъекта современным оборудованием позволит повысить надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий северо-запада региона, в том числе крупного производителя удобрений. Стоимость работ составит более 510 млн рублей.

Энергетики установят новое элегазовое оборудование 220 кВ, которое отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Также планируется замена разъединителей, трансформаторов тока и напряжения на современные аналоги российского производства.

Работы проводятся в условиях действующего энергообъекта, который участвует в выдаче мощности генерации, электроснабжении Буйского, Галичского и Сусанинского районов Костромской области.