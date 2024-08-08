Петербург прирастает электрозарядными станциями

В Петербурге подтвержден ввод в эксплуатацию первых четырех в этом году «быстрых» зарядных станций для электромобилей, претендующих на участие в федеральном проекте «Электромобиль и водородный автомобиль».

Инвесторам, реализовавшим соответствующие проекты, предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов на компенсацию части затрат. До конца года в рамках этого проекта в городе должна открыться 61 зарядная станция мощностью не менее 149 кВт.

Сегодня в Петербурге действуют более 260 зарядных станций для электромобилей. Они расположены в общедоступных местах вдоль объектов уличной дорожной сети, парковках офисных и торговых центров и внутри жилой застройки. Стоимость услуг по зарядке электромобиля на общедоступных зарядных станциях города составляет от 14 до 22 рублей/кВт*час.

В Петербурге строятся не только точечные зарядные станции, но и «электрозарядные хабы». Первый из них начал свою работу декабре прошлого года. 10 «быстрых» зарядных станций, расположенных на дороге на Турухтанные острова, позволяют осуществить одновременную зарядку до 30 электромобилей. В феврале 2024 года введен в эксплуатацию «электрозарядный хаб» на Кременчугской улице, где одновременно могут заряжаться до 10 электромобилей.

В настоящее время в Петербурге зарегистрировано более 3500 легковых электромобилей. Для них действуют различные льготы, например, бесплатная парковка в центре города и бесплатный проезд по федеральным платным трассам.