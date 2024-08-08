«Россети» реконструируют магистральный питающий центр севера Кубани

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга приступили к проекту модернизации подстанции 220 кВ «Каневская». Это позволит повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей, крупных производственных и перерабатывающих предприятий Краснодарского края, в том числе агропромышленных комбинатов. Стоимость работ – 1 млрд рублей.

Специалисты обновят ячейки открытого распределительного устройства, заменят коммутационное оборудование, построят новые здания общеподстанционного пункта управления и закрытого распредустройства.

При реконструкции будут использованы элегазовые выключатели. В отличие от воздушных и масляных аналогов, такие аппараты проще в обслуживании, надежнее и долговечнее в эксплуатации, безопасны. Все оборудование – отечественного производства.

Ранее в этом году Группа «Россети» в Краснодарском крае модернизировала подстанцию 220 кВ «Кирилловская» в Новороссийске, ввела после реконструкции три высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ в Сочи. В настоящее время «Россети» также работают над электроснабжением федеральной автодороги А-289 и другими крупными проектами.