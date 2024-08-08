РусГидро и Южный Судан договорились о взаимодействии в области гидроэнергетики

В ходе визита делегации РусГидро во главе с заместителем генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Сергеем Мачехиным в Южный Судан компания заключила ряд соглашений в области развития гидроэнергетики и комплексного водопользования. Со стороны Южного Судана соглашения подписаны министерством энергетики и плотин и министерством водных ресурсов и ирригации.

Документы подготовлены и подписаны в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента России Владимира Путина с президентом Южного Судана Салвой Кииром. Так, РусГидро и Южный Судан договорились развивать двустороннее сотрудничество в сферах гидроэнергетики, водопользования, водоотведения, геологоразведки и других областях. Стороны будут заниматься реализацией совместных проектов, обмениваться опытом и технологиями, развивать кадровый потенциал.

Группа РусГидро экспортирует инжиниринг жизненного цикла на зарубежные рынки, в том числе за счет расширения компетенций в целевых сегментах электроэнергетического сектора. Ключевыми регионами присутствия Группы являются Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка. На стадии реализации находятся 35 проектов в 15 странах совокупной стоимостью более 3 млрд рублей в сфере гидроэнергетики, атомной энергетики и технологий в сфере добычи и переработки сжиженного природного газа. Развитие российского инженерного корпуса создает необходимый фундамент для обеспечения долгосрочного устойчивого развития в интересах будущих поколений.

За более чем 90-летнюю историю инжиниринговые предприятия Группы РусГидро реализовали свыше 350 проектов в 55 странах мира в гидроэнергетике, тепловой и атомной энергетике, экологии. Среди них – проектирование большинства гидростанций во Вьетнаме, в т. ч. ГЭС Хоабинь (1 920 МВт), гидроузел Шон Ла (2 400 МВт), ГЭС Яли (720 МВт), ГЭС Чиан (400 МВт), ГЭС Секаман-1 и Секаман-3 в Лаосе, ГЭС и плотины Камчай в Камбодже, ГЭС Сигура-Гура (286 МВт) в Индонезии, ГЭС Боканг Балинг (160 МВт) и систем технического водообеспечения АЭС Куданкулам в Индии, Руппур в Бангладеш, Аккую в Турции, Пакш в Венгрии и Эль-Дабаа в Египте.