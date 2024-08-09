Энергетики присоединили к электросетям 93 земельных участка для многодетных семей в г.о. Пушкинский

09 авг. 2024, 15:45:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 1,4 МВт мощности 93 земельным участкам для многодетных семей на территории городского округа Пушкинский.

Для создания электросетевой инфраструктуры энергетики построили в деревне Могильцы две мачтовые трансформаторные подстанции (МТП) по 250 кВА и воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 1,5 км, в деревне Путилово – две МТП по 250 кВА и 700 метров воздушной линии 0,4 кВ, в Жилкино – комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 250 кВА и около одного километра воздушной линии 0,4 кВ, в Митрополье – МТП 250 кВА и 700 метров воздушной линии 0,4 кВ.

Основные источники питания – подстанции 110 кВ «Гольцово», «Громово», «Краф» и «Зеленоградская».

Энергетики выполнили также мероприятия по организации учета электроэнергии и подготовили оборудование для фактической подачи электроэнергии.

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