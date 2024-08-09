Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» продолжают повышать качество электроснабжения в Каменском городском округе
Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили ряд технических мероприятий по повышению качества электроэнергии в селе Щербаково Каменского городского округа.
В Щербаково специалисты энергокомпании произвели реконструкцию линии электропередачи 0,4 кВ, обеспечивающей электроэнергией жителей улиц Красной Зари, Пролетарской, проспекта Коммуны. Энергетики выполнили строительство нового участка воздушной линии электропередачи, протяженностью 500 м. Для этого установили 16 железобетонных опор, смонтировали самонесущий изолированный провод увеличенного сечения для улучшения пропускной способности линии, произвели переподвеску светильников. Выполненные работы позволили повысить параметры качества электроэнергии и надежность электроснабжения