Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» продолжают повышать качество электроснабжения в Каменском городском округе

Решение проблем перегруза маломощных сетей электроснабжения, что приводит к отключениям потребителей, стало основным в работе хакасских энергетиков в этом году. Сети «Изумруда» взяты на баланс «Хакасэнерго» шесть лет назад и на 2019 год были включены первые мероприятия по приведению дачных сетей в порядок. Сети, построенные в свое время самими дачниками под летние «...