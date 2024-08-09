Около 13 километров кабельных линий реконструируют «Россети Московский регион» в ЦАО и ЗАО

В центральных районах столицы обновят кабельные линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Реконструкцию произведут на участках между подстанцией 110 кВ «Никитская» и электростанцией ТЭЦ-12. Соответствующий проект планировки согласован Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящим в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

«Дорогомилово, Арбат и Пресненский — районы с высокой плотностью застройки, где неуклонно растут потребности инфраструктуры на электроэнергию. Обновленные кабельные линии позволят значительно увеличить надежность и качество электроснабжения этих территориальных единиц», — отметила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Юлиана Княжевская.

Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено устройство порядка 13 километров линий с улучшенными эксплуатационными характеристиками в сравнении с устаревшими аналогами. Они будут выполнены из качественных и более износостойких материалов с применением безопасных технологий.