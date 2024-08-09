Минэкономразвития займётся созданием свободной экономической зоны в приграничных регионах

Соответствующее решение принято сегодня на заседании кабинета министров. Экономическое ведомство уполномочено вырабатывать государственную политику и регулировать вопросы создания свободной экономической зоны (СЭЗ), издавать порядок определения среднеквартальных показателей средней численности работников предприятий — участников СЭЗ для применения пониженных тарифов страховых взносов. Также с 2027 года Минэкономразвития ежегодно будет проводить оценку эффективности функционирования СЭЗ.

Режим СЭЗ, действующий в Донбассе и Новороссии, в этом году по решению Президента России был расширен на отдельные территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Механизмы, доступные в СЭЗ, будут способствовать восстановлению деятельности и запуску новых производств предприятиями. Соответствующий закон вступил в силу в июле 2024 года.

«В этом году мы создали возможность для распространения действующего в новых регионах режима свободной экономической зоны на южные приграничные регионы. Прежде всего он предполагает обнуление федеральной части налога на прибыль на 10 лет с момента получения первой прибыли. Регионы также смогут обнулить земельный налог, налог на имущество. Бизнесу будут доступны сниженные тарифы по страховым взносам: 7,6% не менее чем на пять лет. Это позволит повысить фонд оплаты труда, стимулировать сохранение численности, приток кадров. По предварительным оценкам, введение режима позволит поддержать около 300 пострадавших компаний, где уже сейчас работают 20 тыс. человек», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

В настоящее время министерство совместно с регионами формирует критерии определения территорий, которые будут включены в СЭЗ, а также порядок отбора участников. Проект правил будет внесен на рассмотрение в Правительство уже в августе.