«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производителя электротехнического оборудования
Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 420 кВт дополнительной мощности мощности заводу по производству электротехнического оборудования, газовых и паровых турбин в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области.
Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Федоровская». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках выполненных работ энергетики также смонтировали систему учета электроэнергии.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».