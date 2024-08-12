Энергетики повысили надежность электроснабжения более трех тысяч жителей Лосино-Петровского и Монино

Энергетики повысили надежность электроснабжения более трех тысяч жителей Лосино-Петровского и п. Монино г.о. Щелково. В июле специалисты «Мособлэнерго» выполнили реконструкцию кабельно-воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией потребителей, расположенных на ул. Новослободской, Новинском шоссе и ул. Полевой, в том числе Монинскую больницу.

В рамках реализации производственной программы капитального ремонта электросетей и подстанций на территории г. о. Щелково энергетики выполнили замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод КВЛ-10 кВ, проходящей от КРУН-10 до ТП-23, на участке трассы протяженностью более 850 м. Также в ходе работ произведена установка пять новых ж/б опор. Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации ЛЭП.

Всего на 2024 г. специалистами «Мособлэнерго» в г. о. Щелково запланирован ремонт 10,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. Наибольшие объемы будут выполняться летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.