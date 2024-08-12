Энергоблок №3 Балаковской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

10 августа 2024 года в 00:05 минут (мск) энергоблок №3 Балаковской АЭС (электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы отключен от сети для перегрузки топлива и проведения капитального ремонта, длительность которого составит ориентировочно 41 сутки.



Разгрузка и остановка энергоблока осуществлены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено.



В ходе ремонтных работ специалисты произведут типовой ремонт с перегрузкой топлива, операцию по техническому обслуживанию дизель-генератора канала системы безопасности №3, ремонт линии вала турбогенератора, ремонт цилиндра низкого давления, замену перегревающихся частей сепаратора парогенератора №1. Всего за время ремонта на блоке будет осуществлено порядка 11 модернизационных работ.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4. Их суммарная нагрузка составляет 3145 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции – без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.