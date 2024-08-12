Щербинский лифтостроительный завод сертифицировал лифт со скоростью 4 метра в секунду

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу компаний ДОМ.РФ) получил сертификат соответствия ЕАЭС на производство пассажирских лифтов с машинным помещением и грузоподъемностью до 2500 кг включительно. Данный сертификат полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР-ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и позволяет производить высокоскоростные лифты.



По словам главного конструктора АО «ЩЛЗ» Алексея Соломасова, конструкторское бюро завода сегодня активно развивает новые технические решения, в том числе в области разработки скоростных лифтов.

«С появлением потребности рынка в скоростных лифтах, в конце 2023 года перед службой главного конструктора Щербинского лифтостроительного завода была поставлена задача о разработке лифта со скоростью движения до 4 м/с. От постановки задачи до получения сертификата на готовую продукцию на предприятии ушло около 9 месяцев. За это время испытательным центром СГК было проверено огромное количество комплектующих и узлов безопасности для выбора оптимальных и качественных составляющих лифтового оборудования. Инженерами были проработаны и просчитаны каждая деталь, каждый узел скоростного лифта. Благодаря тщательному отбору продукции и поставщиков мы имеем оптимальное сочетание и слаженность в работе всех узлов лифта. Плавность хода, оптимальное ускорение и комфортная поездка — всё это результат кропотливой работы сотрудников ЩЛЗ», — отметил Алексей Соломасов.

По его словам, разработанный лифт имеет все современные и передовые технологии. Благодаря высокому профессионализму конструкторов в данном лифте получилось реализовать сочетание надежности, качества и удобства монтажа оборудования.

Специалистам ЩЛЗ удалось сохранить минимальные размеры шахт, несмотря на высокую скорость лифта. Эта особенность позволит применять данное лифтовое оборудование даже в нестандартных для таких проектов зданиях, подчёркивает главный конструктор ЩЛЗ.

«Рынок высотных зданий в РФ показывает стабильный рост последние годы. Основными драйверами на нём являются города-миллионники, прежде всего Москва. Мы прогнозировали эту ситуацию, поэтому было принято решение развивать направление скоростных лифтов, отвечающих всем современным требованиям к такому классу оборудования. Это стало особенно актуально с уходом с российского рынка западных производителей, у которых в линейке продукции присутствовали скоростные модели. Сегодня Щербинский лифтостроительный завод в состоянии реализовывать проекты для высотного строительства и планирует к 2026 году сертифицировать лифт со скоростью до 8 м/с», — заявил генеральный директор АО «ЩЛЗ» Валентин Чернобаев.

В рамках обновления лифтового парка была усовершенствована силовая часть, а каркас лифта оснащён более прочными канатами. Серийное производство скоростной продукции уже запущено на предприятии, что позволит удовлетворить растущий спрос на лифты для высотных зданий. До 2022 года основными поставщиками лифтов на территории Российской Федерации были зарубежные производители. Развитие технических компетенций Щербинским лифтостроительным заводов повышает технологический суверенитет отечественного машиностроения.



Щербинский лифтостроительный завод — крупнейший отечественный производитель лифтового оборудования, основанный в 1943 году. C 2019 года ЩЛЗ входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии был запущен процесс модернизации процессов и производства. В 2024 году завод преодолел отметку в 245 000 лифтов, выпущенных с момента своего основания.