Щербинский лифтостроительный завод сертифицировал лифт со скоростью 4 метра в секунду

12 авг. 2024, 13:14:47
451
Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
АО Щербинский лифтостроит...
Авторы и источники / Правообладателям

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу компаний ДОМ.РФ) получил сертификат соответствия ЕАЭС на производство пассажирских лифтов с машинным помещением и грузоподъемностью до 2500 кг включительно. Данный сертификат полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР-ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и позволяет производить высокоскоростные лифты.  

По словам главного конструктора АО «ЩЛЗ» Алексея Соломасова, конструкторское бюро завода сегодня активно развивает новые технические решения, в том числе в области разработки скоростных лифтов. 

«С появлением потребности рынка в скоростных лифтах, в конце 2023 года перед службой главного конструктора Щербинского лифтостроительного завода была поставлена задача о разработке лифта со скоростью движения до 4 м/с. От постановки задачи до получения сертификата на готовую продукцию на предприятии ушло около 9 месяцев. За это время испытательным центром СГК было проверено огромное количество комплектующих и узлов безопасности для выбора оптимальных и качественных составляющих лифтового оборудования. Инженерами были проработаны и просчитаны каждая деталь, каждый узел скоростного лифта. Благодаря тщательному отбору продукции и поставщиков мы имеем оптимальное сочетание и слаженность в работе всех узлов лифта. Плавность хода, оптимальное ускорение и комфортная поездка — всё это результат кропотливой работы сотрудников ЩЛЗ», — отметил Алексей Соломасов.

По его словам, разработанный лифт имеет все современные и передовые технологии. Благодаря высокому профессионализму конструкторов в данном лифте получилось реализовать сочетание надежности, качества и удобства монтажа оборудования. 
Специалистам ЩЛЗ удалось сохранить минимальные размеры шахт, несмотря на высокую скорость лифта. Эта особенность позволит применять данное лифтовое оборудование даже в нестандартных для таких проектов зданиях, подчёркивает главный конструктор ЩЛЗ.

«Рынок высотных зданий в РФ показывает стабильный рост последние годы. Основными драйверами на нём являются города-миллионники, прежде всего Москва. Мы прогнозировали эту ситуацию, поэтому было принято решение развивать направление скоростных лифтов, отвечающих всем современным требованиям к такому классу оборудования. Это стало особенно актуально с уходом с российского рынка западных производителей, у которых в линейке продукции присутствовали скоростные модели. Сегодня Щербинский лифтостроительный завод в состоянии реализовывать проекты для высотного строительства и планирует к 2026 году сертифицировать лифт со скоростью до 8 м/с», — заявил генеральный директор АО «ЩЛЗ» Валентин Чернобаев.

В рамках обновления лифтового парка была усовершенствована силовая часть, а каркас лифта оснащён более прочными канатами. Серийное производство скоростной продукции уже запущено на предприятии, что позволит удовлетворить растущий спрос на лифты для высотных зданий. До 2022 года основными поставщиками лифтов на территории Российской Федерации были зарубежные производители. Развитие технических компетенций Щербинским лифтостроительным заводов повышает технологический суверенитет отечественного машиностроения.
 

Щербинский лифтостроительный завод — крупнейший отечественный производитель лифтового оборудования, основанный в 1943 году. C 2019 года ЩЛЗ входит в группу компании ДОМ.РФ, при поддержке которой на предприятии был запущен процесс модернизации процессов и производства. В 2024 году завод преодолел отметку в 245 000 лифтов, выпущенных с момента своего основания. 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте
«Росэлектроника» показала на «Армии-2024» новый «Лесочек» против дронов
12 авг. 2024, 15:00:12
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на форуме «Армия-2024» модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». В новой модификации изделие не только обеспечивает защиту бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств, но и способно подавлять каналы навигации и управления коммерческих БПЛА. Комплекс радио...
Ростех представил новый «Панцирь» для отражения массированных атак дронов
12 авг. 2024, 12:45:04
Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников.  «Панцирь-СМД-Е...
Тепловизионный дефектоскоп и образцы нанокерамики представит ТПУ на форуме «Армия-2024»
12 авг. 2024, 12:00:04
Сегодня в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область) начинает свою работу Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2024». В рамках выставки форума будут представлены разработки ученых Томского политехнического университета. Так, в составе экспозиции Томской области будут представлены образцы оптически прозрач...
«Дочка» «Ростеха» за 365 млн рублей создаст аналог азиатского светодиода
09 авг. 2024, 17:30:35
Минпромторг выделил 365 млн рублей на разработку и освоение серийного производства радиационно-стойкого суперлюминесцентного диода с длиной волны излучения 1,55 мкм. Контракт достался входящему в госкорпорацию «Ростех» НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. Как указано в документации, закупка произведена для выполнения государственной программы Российской Федерации &la...
В Москве создан межотраслевой кластер космических технологий
08 авг. 2024, 13:30:27
В него вошли компании, которые работают над созданием космических кораблей, разгонных блоков и автоматических космических аппаратов. Технологические компании и разработчики передовых методов и технологий в области космических исследований при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития создали межотраслевой кластер космических технологий для запуска совместных инновацио...
Эксперт МАИ считает искусственный интеллект и беспилотные системы будущим авиационной отрасли
07 авг. 2024, 18:00:15
Дмитрий Стрелец, глава дирекции института "Авиационная техника" Московского авиационного института (национального исследовательского университета), поделился своим видением будущего авиационной отрасли, подчеркнув ключевую роль искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных систем в ее развитии. По мнению Дмитрия Стрельца, следующая технологическая революция в авиации будет тесно связан...
«Росэлектроника» разработала новый антидронный комплекс с высокоточным детектором
07 авг. 2024, 12:15:01
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП-ВС6Д». Оборудование совмещает в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый «СЕРП» доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА,...
«Росэлектроника» разработала новые СВЧ-приборы для космических платформ на замену импортным
06 авг. 2024, 12:15:03
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку радиационно-стойких СВЧ-переключателей для современных космических платформ. Новые полностью отечественные изделия смогут заменить аналогичную продукцию французских, немецких и американских производителей на спутниках связи. Образцы переключателей впервые будут представлены в рамках объединенной экспозиции холдинга «...
«Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу
06 авг. 2024, 09:30:16
«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыла новую дистанционную программу обучения реверс-инжинирингу в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политик...
В «Росатоме» создан участок серийного производства оболочек топлива нового поколения
05 авг. 2024, 14:45:09
На Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Глазове, республика Удмуртия) создан опытно-промышленный участок по изготовлению оболочек твэлов с хромовым покрытием. Такой конструкционный материал – одно из возможных решений для создания топлива нового поколения безопасности (ATF – Advanced Technology Fuel). Данное техно...
«Росэлектроника» разработала высокопрочную антенну для установки поверх защитных «мангалов»
02 авг. 2024, 17:30:01
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей. Новая антенна пред...
На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершена первая кампания по наработке кобальта-60
02 авг. 2024, 16:45:28
Полученного в 2024 году объема изотопа будет достаточно для стерилизации 210 тысяч кубометров изделий медицинского назначения. На энергоблоке № 2 Смоленской АЭС завершена первая кампания наработки кобальта-60. Стартовый материал (кобальт-59), загруженный в реактор второго энергоблока Смоленской АЭС ещё в 2018 году, накопил требуемый уровень активности.  В технологическом процессе были з...
Томский архитектурно-строительный университет запустил гибридную установку ВИЭ в Хакасии
02 авг. 2024, 13:44:40
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) смонтировал гибридную установку горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории производственной базы "Термоклуб" в Хакасии, сообщает пресс-служба вуза. В состав комплекса вошли автономная теплонаносная установка для получения геотермальной теплоты и производственно-эксп...
Столичная кооперация: в Москве запущено производство инверторов для солнечных электростанций
01 авг. 2024, 12:00:14
Благодаря кооперации столичных компаний был создан инвертор для солнечных станций, который преобразовывает энергию из солнечных панелей в напряжение для электросетей. Устройство разрабатывалось в рамках импортозамещения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Сегодня в городе работает свыше 130 п...
«Росэлектроника» разработала лампу бегущей волны для обеспечения широкополосного доступа в интернет на Северном полюсе
01 авг. 2024, 09:50:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал лампу бегущей волны для перспективных спутников «Экспресс-РВ». Эти космические аппараты предназначены для организации широкополосного доступа в интернет, на всей территории России, в том числе на Северном морском пути и Северном полюсе. Новые полностью отечественные изделия усиливают мощность сверхвысокочастотной ради...
Стартовали испытания стали для будущего исследовательского жидкосолевого реактора
29 июл. 2024, 15:00:19
Во ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион «Экологические решения») в Железногорске (Красноярский край) стартовали испытания стали, из которой планируется изготовить сопутствующее оборудование будущего исследовательского жидко-солевого реактора (ИЖСР). В ходе эксперимента предстоит выполнить несколько задач: подтве...
«Силовые машины» изготовили и отгрузили турбогенератор для Ириклинской ГРЭС
26 июл. 2024, 17:15:09
На заводе «Электросила» (входит в АО «Силовые машины») изготовили и отгрузили мощный турбогенератор типа ТВВ-350-2. Оборудование отправилось на Ириклинскую ГРЭС («Интер РАО – Управление электрогенерацией») для модернизации блока №3. Турбогенератор ТВВ-350-2, изготовленный для блока №3 Ириклинской ГРЭС, является одним из самых массовых представителей сер...
РУСАЛ разработал улучшенный сплав для высокоскоростных поездов
26 июл. 2024, 11:15:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний. Благодаря оптимизированному химическому составу сплав имеет улучшенные характеристики усталостной долговечности и прочности и предназначен для вагоностроительной отрасли, в том числе для высокоскоростных поездов. Разработанный РУСАЛом новый сплав 1343 является улучшенным аналогом сп...
Компания:
РУСАЛ
«Росэлектроника» завершила испытания арктического комплекса мониторинга метеоусловий
26 июл. 2024, 09:15:16
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил заводские испытания нового комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Он позволит получать детальную информацию о погоде по любому запрашиваемому району местности, а также обеспечит данными морские суда в Арктике при отсутствии связи с сушей. До конца 2024 года планируется завершить сертификацию оборудования и пр...
ЦНИИТМАШ разработал новые составы порошковых проволок для сварки
24 июл. 2024, 14:45:01
Сотрудники НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ЦНИИТМАШ, Машиностроительный дивизион «Росатома») ввели в эксплуатацию лабораторную линию по производству экспериментальных порошковых проволок и образцов специальных сварочных материалов. Установка открывает новые возможности по разработке и изготовлению опытно-промышленных партий при...