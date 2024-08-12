В Хабаровске построят еще один завод по производству каменной ваты

В Хабаровске построят новый завод по производству строительной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты. Вложения в проект оцениваются в 3,5 млрд рублей. Мощность предприятия составит 400 тыс. куб. м готовой продукции в год. Будет создано около 100 рабочих мест. Завершение работ намечено на 2027 год.

Инвестиционный проект реализует корпорация "ТЕХНОНИКОЛЬ", также она реконструирует одно из двух действующих предприятий – "Завод ТЕХНО".

Как отметили в минэкономразвития края, на сегодняшний день Хабаровский край является крупнейшим в Дальневосточном федеральном округе центром производства теплоизоляции. Такой результат во многом связан с мерами организационной и финансовой поддержки, оказываемой в рамках преференциальных режимов (ООО "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" – резидент ТОР с 2015 года). Поддержка дала возможность предприятию вводить дополнительные мощности и осваивать новые технологии в данном сегменте производства.

- На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем активное развитие строительного сектора на Дальнем Востоке, а также в странах АТР. Вместе с этим растет и потребление стройматериалов, в том числе теплоизоляции из каменной ваты. Поэтому мы приняли решение о реализации новой инвестиционной программы по созданию третьего завода в Хабаровске и реконструкции одного из существующих предприятий. Объем инвестиций составит порядка 3,5 млрд рублей, – заявил совладелец и управляющий партнер корпорации Сергей Колесников.

После обновления на предприятии будут выпускать техническую изоляцию, а также откроют производство субстратов из каменной ваты для тепличных хозяйств. Здесь начнут изготавливать кубики и маты для выращивания растений гидропонным способом. Кроме того, полностью автоматизируют линию судостроительной изоляции и повысят ее производительность.

Компания уже приступила к предпроектному этапу строительства нового производства. Арендован земельный участок, идет подготовка технического задания на реализацию проекта и тендер по выбору поставщика ключевого оборудования, а также предварительные работы на стройплощадке. Новый завод оснастят современным оборудованием, которое даст возможность выпускать продукцию высочайшего качества. Кроме того, предприятие будет перерабатывать 100% собственных минераловатных отходов.