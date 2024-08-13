Лукойл запустил производство жидкостей для электромобилей

ЛУКОЙЛ первым в стране начал производство специализированной линейки трансмиссионных жидкостей для автомобилей с электрическим двигателем.

На авторизованных станциях технического обслуживания уже доступен продукт LUKOIL E-FLUID 301. Он позволяет обеспечить надежную работу электромобилей, в которых предусмотрен прямой контакт трансмиссионной жидкости с электромотором. Сегодня этот тип электрокаров пользуется большим спросом.

В ближайшее время LUKOIL E-FLUID 301 поступит в розничную продажу. Кроме того, жидкость будет использоваться для первой заливки на сборочных конвейерах производителей электромобилей в России.

Смазочные материалы LUKOIL E-FLUID разработаны в соответствии с требованиями ведущих автопроизводителей и отвечают международным стандартам. Запуск производства трансмиссионных жидкостей для электрокаров подтверждает высокий научно-технический потенциал ЛУКОЙЛа, позволяющий создавать перспективные и востребованные в мире продукты.