Лукойл запустил производство жидкостей для электромобилей

13 авг. 2024, 14:30:00
473
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ЛУКОЙЛ
Авторы и источники / Правообладателям

ЛУКОЙЛ первым в стране начал производство специализированной линейки трансмиссионных жидкостей для автомобилей с электрическим двигателем.

На авторизованных станциях технического обслуживания уже доступен продукт LUKOIL E-FLUID 301. Он позволяет обеспечить надежную работу электромобилей, в которых предусмотрен прямой контакт трансмиссионной жидкости с электромотором. Сегодня этот тип электрокаров пользуется большим спросом.

В ближайшее время LUKOIL E-FLUID 301 поступит в розничную продажу. Кроме того, жидкость будет использоваться для первой заливки на сборочных конвейерах производителей электромобилей в России.

Смазочные материалы LUKOIL E-FLUID разработаны в соответствии с требованиями ведущих автопроизводителей и отвечают международным стандартам. Запуск производства трансмиссионных жидкостей для электрокаров подтверждает высокий научно-технический потенциал ЛУКОЙЛа, позволяющий создавать перспективные и востребованные в мире продукты. 

Обсуждают на форуме (2)
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Ставролен
ООО «Ставролен» — нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Ежегодно предприятие производит более 300 тысяч тонн полиэтилена, 120 тысяч тонн полипропилена, 80 тысяч тонн бензола, 50 тысяч тонн винилацетата.
ОАК представила принципиально новую беспилотную транспортную систему внеаэродромного базирования
13 авг. 2024, 13:00:16
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2024» впервые демонстрирует натурный образец принципиально новой беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования с самолетом вертикального взлета и посадки С-76. На выставке представлен полноценный летный образец, который уже прошел первый этап летных...
«Росэлектроника» показала на «Армии-2024» новый «Лесочек» против дронов
12 авг. 2024, 15:00:12
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на форуме «Армия-2024» модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». В новой модификации изделие не только обеспечивает защиту бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств, но и способно подавлять каналы навигации и управления коммерческих БПЛА. Комплекс радио...
Щербинский лифтостроительный завод сертифицировал лифт со скоростью 4 метра в секунду
12 авг. 2024, 13:14:47
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу компаний ДОМ.РФ) получил сертификат соответствия ЕАЭС на производство пассажирских лифтов с машинным помещением и грузоподъемностью до 2500 кг включительно. Данный сертификат полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР-ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и позволяет производить высокоскоростные...
Ростех представил новый «Панцирь» для отражения массированных атак дронов
12 авг. 2024, 12:45:04
Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак беспилотников.  «Панцирь-СМД-Е...
Тепловизионный дефектоскоп и образцы нанокерамики представит ТПУ на форуме «Армия-2024»
12 авг. 2024, 12:00:04
Сегодня в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (Московская область) начинает свою работу Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2024». В рамках выставки форума будут представлены разработки ученых Томского политехнического университета. Так, в составе экспозиции Томской области будут представлены образцы оптически прозрач...
«Дочка» «Ростеха» за 365 млн рублей создаст аналог азиатского светодиода
09 авг. 2024, 17:30:35
Минпромторг выделил 365 млн рублей на разработку и освоение серийного производства радиационно-стойкого суперлюминесцентного диода с длиной волны излучения 1,55 мкм. Контракт достался входящему в госкорпорацию «Ростех» НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. Как указано в документации, закупка произведена для выполнения государственной программы Российской Федерации &la...
В Москве создан межотраслевой кластер космических технологий
08 авг. 2024, 13:30:27
В него вошли компании, которые работают над созданием космических кораблей, разгонных блоков и автоматических космических аппаратов. Технологические компании и разработчики передовых методов и технологий в области космических исследований при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития создали межотраслевой кластер космических технологий для запуска совместных инновацио...
Эксперт МАИ считает искусственный интеллект и беспилотные системы будущим авиационной отрасли
07 авг. 2024, 18:00:15
Дмитрий Стрелец, глава дирекции института "Авиационная техника" Московского авиационного института (национального исследовательского университета), поделился своим видением будущего авиационной отрасли, подчеркнув ключевую роль искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных систем в ее развитии. По мнению Дмитрия Стрельца, следующая технологическая революция в авиации будет тесно связан...
«Росэлектроника» разработала новый антидронный комплекс с высокоточным детектором
07 авг. 2024, 12:15:01
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое поколение автоматизированной системы радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП-ВС6Д». Оборудование совмещает в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор, который позволяет обнаруживать в том числе FPV-дроны. В ходе испытаний новый «СЕРП» доказал высокую эффективность как против одиночных БПЛА,...
«Росэлектроника» разработала новые СВЧ-приборы для космических платформ на замену импортным
06 авг. 2024, 12:15:03
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку радиационно-стойких СВЧ-переключателей для современных космических платформ. Новые полностью отечественные изделия смогут заменить аналогичную продукцию французских, немецких и американских производителей на спутниках связи. Образцы переключателей впервые будут представлены в рамках объединенной экспозиции холдинга «...
«Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу
06 авг. 2024, 09:30:16
«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыла новую дистанционную программу обучения реверс-инжинирингу в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политик...
В «Росатоме» создан участок серийного производства оболочек топлива нового поколения
05 авг. 2024, 14:45:09
На Чепецком механическом заводе (АО «ЧМЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Глазове, республика Удмуртия) создан опытно-промышленный участок по изготовлению оболочек твэлов с хромовым покрытием. Такой конструкционный материал – одно из возможных решений для создания топлива нового поколения безопасности (ATF – Advanced Technology Fuel). Данное техно...
«Росэлектроника» разработала высокопрочную антенну для установки поверх защитных «мангалов»
02 авг. 2024, 17:30:01
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий («мангалов») и маскировочных сетей. Новая антенна пред...
На энергоблоке №2 Смоленской АЭС завершена первая кампания по наработке кобальта-60
02 авг. 2024, 16:45:28
Полученного в 2024 году объема изотопа будет достаточно для стерилизации 210 тысяч кубометров изделий медицинского назначения. На энергоблоке № 2 Смоленской АЭС завершена первая кампания наработки кобальта-60. Стартовый материал (кобальт-59), загруженный в реактор второго энергоблока Смоленской АЭС ещё в 2018 году, накопил требуемый уровень активности.  В технологическом процессе были з...
Томский архитектурно-строительный университет запустил гибридную установку ВИЭ в Хакасии
02 авг. 2024, 13:44:40
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) смонтировал гибридную установку горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории производственной базы "Термоклуб" в Хакасии, сообщает пресс-служба вуза. В состав комплекса вошли автономная теплонаносная установка для получения геотермальной теплоты и производственно-эксп...
Столичная кооперация: в Москве запущено производство инверторов для солнечных электростанций
01 авг. 2024, 12:00:14
Благодаря кооперации столичных компаний был создан инвертор для солнечных станций, который преобразовывает энергию из солнечных панелей в напряжение для электросетей. Устройство разрабатывалось в рамках импортозамещения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Сегодня в городе работает свыше 130 п...
«Росэлектроника» разработала лампу бегущей волны для обеспечения широкополосного доступа в интернет на Северном полюсе
01 авг. 2024, 09:50:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал лампу бегущей волны для перспективных спутников «Экспресс-РВ». Эти космические аппараты предназначены для организации широкополосного доступа в интернет, на всей территории России, в том числе на Северном морском пути и Северном полюсе. Новые полностью отечественные изделия усиливают мощность сверхвысокочастотной ради...
Стартовали испытания стали для будущего исследовательского жидкосолевого реактора
29 июл. 2024, 15:00:19
Во ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион «Экологические решения») в Железногорске (Красноярский край) стартовали испытания стали, из которой планируется изготовить сопутствующее оборудование будущего исследовательского жидко-солевого реактора (ИЖСР). В ходе эксперимента предстоит выполнить несколько задач: подтве...
«Силовые машины» изготовили и отгрузили турбогенератор для Ириклинской ГРЭС
26 июл. 2024, 17:15:09
На заводе «Электросила» (входит в АО «Силовые машины») изготовили и отгрузили мощный турбогенератор типа ТВВ-350-2. Оборудование отправилось на Ириклинскую ГРЭС («Интер РАО – Управление электрогенерацией») для модернизации блока №3. Турбогенератор ТВВ-350-2, изготовленный для блока №3 Ириклинской ГРЭС, является одним из самых массовых представителей сер...
РУСАЛ разработал улучшенный сплав для высокоскоростных поездов
26 июл. 2024, 11:15:00
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал новый сплав системы алюминий-кремний-магний. Благодаря оптимизированному химическому составу сплав имеет улучшенные характеристики усталостной долговечности и прочности и предназначен для вагоностроительной отрасли, в том числе для высокоскоростных поездов. Разработанный РУСАЛом новый сплав 1343 является улучшенным аналогом сп...
Компания:
РУСАЛ